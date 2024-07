Riječka policija na humanom zadatku; u danu dva puta prevozili organe za transplantaciju

Policijske pratnje organizirane su u prijepodnevnim satima. Policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka su pod rotacijom pratili sanitetsko vozilo s organima iz KBC-a Rijeka do čvora Bosiljevo na autocesti A6, odakle su pratnju preuzeli policijski službenici PU karlovačke do Zagreba, a policijski službenici zagrebačke policije nastavili su do KBC-a Rebro u Zagrebu.

Druga pratnja organa je organizirana iz KBC-a Rijeka, s lokaliteta Sušak do Zračne luke na Krku za avionski prijevoz, a proveli su je policijski službenici 3. policijske postaje Rijeka. Kako navodi PU, riječka policija i inače tijekom cijele godine sudjeluju u pratnji prijevoza organa namijenjenih za presađivanje, na zahtjev bolničkih ustanova.