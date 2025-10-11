svinjska kuga

Stručnjakinja potvrdila: Bilo je ilegalnog klanja i ilegalne prodaje svinjskog mesa

V. B.

11.10.2025 u 19:56

Tatjana Karačić
Tatjana Karačić Izvor: Screenshot / Autor: screenshot RTL
Bionic
Reading

Zadnji slučajevi afričke svinjske kuge pojavili su se u petak, dva u općini Erdut – to je 51 potvrđen slučaj na objektima s držanim svinjama i 218 slučajeva divljih svinja

Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić bila je gošća u RTL-u Danas gdje je apelirala na odgovornost građana da se drže svih propisanih mjera jer je cilj zaštititi zdravlje naših životinja, svinjogojstva i spriječiti širenje bolesti te zaštititi gospodarstvo.

'Mjere su donesene u petak u skladu s epidemiološkom procjenom na terenu, imamo cirkulaciju virusa kod divljih svinja, proboj je i kod domaćih svinja, a izvješća Državnog inspektorata ukazuju na neudovoljavanje uvjetima, na ilegalne aktivnosti pa i u Brodsko-posavskoj županiji u kojoj su se morale donijeti mjere', kazala je. Dodala je da ilegalne aktivnosti koje uključuju i meso i proizvode i žive svinje jako povećavaju rizik te da su tri županije – uz Osječko-baranjsku i Vukovarsko-srijemsku – u visokom riziku zbog cirkulacije virusa.

vezane vijesti

Istaknula je da se ljudi ne pridržavaju se osnovnih propisa, ni zakona ni propisa o biosigurnosti koji su na snazi punih 18 godina.

'Vjerojatno nisu svjesni situacije iako smo dugi niz godina provodili edukacije, upozoravali na bolest i pripremali se', istaknula je. Navela je da se radilo o tome da se svinje ilegalno premještalo, te da je bilo ilegalnih klanja i prodaje mesa i to u posljednjih mjesec dana na području zona ograničenja u koju spada i Brodsko-posavska županija, a od prošlog četvrtka to su i dvije općine iz Virovitičko-podravske županije.

Zaključila je kako su zadnji slučajevi bili su u petak, dva u općini Erdut što je 51 potvrđen slučaj na objektima s držanim svinjama i 218 slučajeva divljih svinja prema podacima koji su obrađeni taj dan do 15 sati.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tuga i očaj

tuga i očaj

Osmašima iz Petrinje propao maturalac: Agencija otkazala, roditelji ostali bez novca
Tennessee

Tennessee

U eksploziji tvornice eksploziva u SAD-u nema preživjelih
SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

SRBIJANSKI PREDSJEDNIK

Vučić se izvanredno obratio građanima Srbije: 'Iz Rusije je stigla razočaravajuća vijest'

najpopularnije

Još vijesti