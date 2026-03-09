Šipić osniva Znanstveni savjet za demografsku obnovu

Ministar Šipić istaknuo je da bi se novi zakon trebao temeljiti na nekoliko ključnih smjerova demografskog djelovanja, a jedna od važnih odredbi bit će i obveza izrade planova demografske revitalizacije na lokalnoj razini kako bi se demografske mjere prilagodile specifičnostima pojedinih sredina.

Kako se navodi u priopćenju Ministarstva demografije i useljeništva u cilju izrade Zakona o demografskoj obnovi bit će osnovan Znanstveni savjet koji će okupiti više od 50 stručnjaka iz akademske zajednice te će tako pridonijeti oblikovanju temeljnog zakonskog okvira za demografsku obnovu Hrvatske.

"Europa proživljava demografsku zimu i pitanje je hoće li se dogoditi proljeće. Na nama je da pokušamo zaustaviti negativne trendove, prije svega odlazak stanovništva i veliki nesrazmjer između broja rođenih i umrlih“, poručio je ministar Šipić.

Dodao je kako će novi Zakon pružiti cjelovit okvir koji povezuje nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu vlasti te omogućiti sustavno praćenje stvarnih učinaka demografskih mjera.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić naglasio je da akademska zajednica želi aktivno sudjelovati u oblikovanju demografskih politika i ponuditi konkretna rješenja.

"Državi je potrebna izravna stručna pomoć, a mi želimo pokazati koliko nam je stalo i što možemo učiniti. Sveučilište u Splitu već nizom inicijativa nastoji zadržati mlade ljude u njihovim sredinama“, rekao je rektor Ljutić.