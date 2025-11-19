Anušić: Ako Srbija ne da dokumente o nestalima, na stolu će biti njihov ulazak u EU

Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da Hrvatska spremna blokirati Srbiju zbog nestalih
Anušić je po povratku iz Vukovara boravio u Đakovu gdje je za RTL Danas komentirao mogućnost blokiranja ulaska Srbije u Europsku uniju ako ne isporuči potrebnu dokumentaciju o nestalima.
'Pa ne još uvijek - ako nismo sjeli za stol i rekli im: Imamo li mi te podatke od vas ili ne? Ako oni kažu da ih ne žele dati ili ih nemaju, naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Europsku uniju. Oni moraju ispoštovati sve zakone i sve ono što smo i mi morali kao Hrvatska ispoštovati kad smo ulazili u Europsku uniju. A takav proces čeka i Srbiju. I mi, naravno, očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju. Pitanje je da li uopće Srbija želi ući u Europsku uniju. To je pitanje prije svih pitanja', kazao je Anušić.
Što se tiče pitanja nestalih i odnosa sa Srbijom i može li Hrvatska više učiniti ili je bespomoćna rekao je da Hrvatska adi sve što može.
'Tu nema nikakve dileme. Ministarstvo ministra Medveda je svakodnevno na terenu. Pronalaze se posmrtni ostaci. Nažalost, još jako puno ih ima kojih treba pronaći. Ključ je u informacijama koje ima Srbija', kazao je Anušić.
Komentirao je tenzije uoči obljetnice u Vukovaru.
'Povezane su s izložbama i gostima koji su bili autori i sudionici Memoranduma SANU, dokumenta koji je prethodio ratovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Kosovu. A ja sam to vidio kao provokaciju, kao čistu provokaciju", kazao je Anušić.
Na pitanje od koga dolaze te provokacije kazao je:
'Na nikoga neću uperiti prstom. Ne trebaš biti previše informiran ili rekao bi pametan da se to može razumjeti i shvatiti te zaključiti da su 2 i 2 jednako 4. Jednostavno, logičkim zaključkom ćete doći do imena do prezimena i do interesa zbog čega se to radi'.