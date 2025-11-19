Anušić: Ako Srbija ne da dokumente o nestalima, na stolu će biti njihov ulazak u EU

Anušić je po povratku iz Vukovara boravio u Đakovu gdje je za RTL Danas komentirao mogućnost blokiranja ulaska Srbije u Europsku uniju ako ne isporuči potrebnu dokumentaciju o nestalima.

'Pa ne još uvijek - ako nismo sjeli za stol i rekli im: Imamo li mi te podatke od vas ili ne? Ako oni kažu da ih ne žele dati ili ih nemaju, naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Europsku uniju. Oni moraju ispoštovati sve zakone i sve ono što smo i mi morali kao Hrvatska ispoštovati kad smo ulazili u Europsku uniju. A takav proces čeka i Srbiju. I mi, naravno, očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima. I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju. Pitanje je da li uopće Srbija želi ući u Europsku uniju. To je pitanje prije svih pitanja', kazao je Anušić.