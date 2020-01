Angela Merkel danas otvara izložbu s portretima preživjelih iz holokausta

Njemačka kancelarka Angela Merkel otvara u utorak u Essenu izložbu njemačkog fotografa Martina Schoellera 'Preživjeli – lica života nakon Holokausta', s portretima 75 osoba koje su preživjele holokaust, a izložba se otvara povodom 75. godišnjice oslobođenja koncentracijskog logora Auschwitz

Autor fotografija, poznati njemački fotograf Martin Schoeller, koji je posljednjih godina privukao pažnju svojom specijalnom tehnikom portretiranja, preživjele iz holokausta snimio je u Jeruzalemu, u prostorima memorijalnog centra Yad Vashem.

Otvaranju izložbe osobno će nazočiti i jedno od lica s fotografija i preživjeli iz holokausta Naftali Fuerst, koji će u Essen doputovati u zrakoplovu njemačkih zrakoplovnih snaga Luftwaffe.

'Ovo je nevjerojatna priča: dječak koji se već nalazio u koloni smrti u Auschwitzu sada u jednom njemačkom vojnom zrakoplovu putuje kako bi se susreo s njemačkom kancelarkom', rekao je Fuerst za agenciju dpa. On je dodao da se na ovaj put odlučio kako bi govorio za one koji to više ne mogu.

Inspiracija za ovaj projekt bila je 75 obljetnica oslobađanja logora smrti Auschwitza, kojeg su oslobodili vojnici ruske Crvene armije 27. siječnja 1945. Nacisti i njihovi suradnici pobili su u holokaustu tijekom 2. svjetskog rata 6 milijuna Židova.

Sam projekt, kojeg je inicirala udruga Njemački prijatelji Yad Vashema, sastoji se od foto izložbe popraćene filmom i knjigom na engleskom jeziku koja prikazuje svih 75 portreta. Jednom kad se izložba u Essenu zatvori, planirana je i njena svjetska tura tijekom koje će, primjerice, biti postavljena u kanadskom Torontu te nizozemskom Maastrichtu.

Ovaj tjedan u Jeruzalem, na komemoraciju u povodu 75. godišnjice oslobođenja zatvorenika koncentracijskog logora Auschwitz, stiže 41 šef države, a događaj će biti popraćen raspravom o antisemitizmu našeg doba, objavilo je u ponedjeljak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova.

Okupljanje u četvrtak u memorijalnom institutu Yad Vashem, gdje će domaćin biti izraelski predsjednik Reuven Rivlin, 'najveći je politički događaj' od utemeljenja Izraela 1948., kazao je glasnogovornik Lior Haiat na briefingu u Jeruzalemu istaknuvši da dosad neviđen broj sudionika komemoracije odražava 'važnost sjećanja na holokaust i borbu protiv antisemitizma danas'.