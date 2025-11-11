Analitičari upozoravaju Ukrajince: 'Prijeti vam katastrofa, nitko se nakon toga više neće htjeti boriti'

Kako se ruske snage sve dublje probijaju u razoreni ukrajinski grad Pokrovsk, u zemlji raste zabrinutost zbog ozbiljnog manjka vojnika i sve slabijeg morala. Dok službeni Kijev tvrdi da je situacija pod kontrolom, zapovjednici na terenu upozoravaju da bi grad uskoro mogao doživjeti sudbinu Bahmuta i Avdijivke

'Unatoč službenom prkosu, situacija je više nego složena i manje nego pod kontrolom', napisao je bivši zamjenik ministra obrane Vitalij Dejneha, osnivač zaklade Come Back Alive, koja podupire ukrajinsku vojsku. On je početkom studenoga otvoreno pozvao na povlačenje iz Pokrovska i Mirnohrada dok je to još moguće. Ta su dva grada prije invazije imala gotovo 100.000 stanovnika i činila su važan logistički centar za ukrajinsku vojsku. Danas su pak pretvorena u bojište koje bi, ako padne, moglo poslužiti kao odskočna daska za daljnji ruski prodor u Donecku oblast, navodi Financial Times.

Ruski pritisak i iscrpljena obrana Ruske trupe uspjele su zauzeti položaje duboko unutar Pokrovska i gotovo presjeći opskrbni koridor prema Mirnohradu te je on sada, prema ukrajinskoj promatračkoj skupini DeepState, pod prijetnjom potpunog okruženja. Ukrajinski zapovjednici na terenu priznaju da je linija obrane tanja nego ikad. Svaki kilometar fronta, prema riječima volonterke Marije Berlinskaje, čuva tek četiri do sedam vojnika. Nedostatak ljudstva znači da dijelove bojišnice sada nadziru samo dronovi.

Russian-style "liberation." Footage shows strikes by Russian terrorists using FAB-3000 and FAB-1500 bombs on residential apartment buildings in Myrnohrad, Donetsk region. The city is simply being wiped out — they no longer even distinguish between targets. pic.twitter.com/MOiyiljr8X — WarTranslated (@wartranslated) November 11, 2025

Mobilizacija koja ne daje rezultate Kijev se suočava s velikom problemom u novačenju. Sustav mobilizacije muškaraca od 25 do 60 godina iscrpio se, a dragovoljaca je premalo. Brok dezertera u listopadu dosegao je gotovo 20.000 – najviše od početka godine. Mnogi vojnici napuštaju postrojbe s nekompetentnim zapovjednicima i pokušavaju se priključiti boljima, a dio njih bježi i prije nego što stigne do svojih jedinica. 'Rezultat je takav da se kopnene snage ne povećavaju, već zapravo smanjuju', istaknuo je poljski vojni analitičar Konrad Mužika iz skupine Rochan Consulting. 'Na pojedinim dijelovima fronta više nema dovoljno ljudi pa se obrana svodi na tehnološki nadzor i improvizaciju.' Ruska prednost u ljudstvu i novcu

Rusija, s višestruko većim brojem stanovnika, uspijeva redovito obnavljati bojišnicu novim vojnicima i dragovoljcima privučenima visokim novčanim poticajima. Dok Moskva jača pritisak, Ukrajina se bori zadržati osnovnu razinu obrane. Zelenski je nedavno potvrdio da se u Pokrovsk probilo više od 300 ruskih vojnika, a krajem listopada taj broj bio je manji od 200. Glavni zapovjednik Oleksandr Sirski tvrdi da je 'situacija uglavnom pod kontrolom' i da postoje planovi B i C, no u praksi je jasno da se front urušava. Kasna reakcija i iscrpljeni vojnici Posebne postrojbe ukrajinske kopnene vojske i vojno-obavještajne službe vraćene su u Pokrovsk tek krajem listopada, ali, prema riječima jednog od časnika s terena, 'prekasno da bi išta promijenile'.

Još od ljeta 2024. godine ruske su snage sporo, ali uporno napredovale prema gradu, probijajući se preko otvorenih polja. Ukrajinske jedinice, poznate kao 'vatrogasci', koje su ranije uspješno zaustavljale prodore, premještene su s bojišnice da bi zaustavile iznenadni ruski napad sjevernije, što je Pokrovsk ostavilo ranjivim. Novi ugovori i pokušaji zadržavanja vojske U pokušaju da ublaži krizu, ukrajinska vlada pokrenula je niz mjera: jednogodišnje ugovore s financijskim poticajima za muškarce od 18 do 24 godine, amnestiju za dezertere koji se vrate u postrojbe te najavu kratkoročnih vojnih ugovora u trajanju od jedne do pet godina. No, kako je priznao ministar obrane Denis Šmihal, ti programi zasad nisu dali željene rezultate, a novi ugovori stupit će na snagu tek početkom sljedeće godine.