Analitičar nakon neuspjelih pregovora: 'Još uvijek ima vremena'

'Što se tiče izjava egipatskih medija i vlasti, nisu usmjerene na reakciju, više-manje se samo prati situacija. Ovdje su uvijek oprezniji kod davanja izjava. Nisam ni pesimističan niti optimističan po pitanju pregovora. Ipak, bilo bi preoptimistično smatrati da je na prvom sastanku moglo doći do nekog rješenja. Još uvijek ne znamo sve detalje, oko kojih tema su se dogovorili, a oko kojih nisu', rekao je. Dodao je kako ni privremeno primirje ne predstavlja iznenađenje u ovakvoj fazi pregovora.

Vanjskopolitički analitičar Vedran Obućina koji se telefonom u Studio 4 javio iz Egipta, istaknuo je da početni krug pregovora nije mogao donijeti rješenje.

'Primirje možda i nije toliko neočekivano jer se u tom periodu od dva tjedna mogu očekivati maksimalistički zahtjevi obje strane kako bi u nekom trenutku pali ili se pronašao konsenzus. Još uvijek ima vremena i postoji djelić nade da će se većina pregovora voditi preko posrednika', istaknuo je Obućina.

Govoreći o ishodu sukoba, naglasio je da zasad nema pobjednika.



'Trenutno nema pobjednika i bez obzira na to što slušamo predsjednika Donalda Trumpa koji govori da je SAD pobjednik, jednostavno ne vidimo nikakvu promjenu na terenu, niti je ijedan cilj, od onih 10-ak proklamiranih, ostvaren, rekao je. Upozorio je i na humanitarne posljedice sukoba.



'Pitanje je tko je pobjednik, ali najveći gubitnici su građani svih religijskih i etničkih skupina. Gori cijelo područje Bliskog istoka gdje su škole, bolnice, tvornice, kulturna blaga ili sveta mjesta. Obiteljima Irana, Izraela, Palestine, Libanona i zaljevskih zemalja prijeti humanitarna katastrofa', dodao je. Osvrnuo se i na pitanje radikalizma u regiji.



'Ne bih ga tako definirao zato jer se ne radi o radikalnom islamu, nego o okupaciji islama. Radi se o ideologijama koje koriste okvir islamske vjere, kao što postoje radikalne verzije židovske i kršćanske vjer'e, rekao je.



'Najveći problem Bliskog istoka, a tako i većine zemalja gdje se vjera pojavljuje kao oružje, je manipulacija', zaključio je Obućina.

