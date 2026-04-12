Cure detalji s pregovora: 'Temperatura je rasla i padala tijekom sastanka'

SAD i Iran nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata unatoč višesatnim pregovorima koji su u nedjelju završeni u pakistanskome glavnom gradu Islamabadu, čime je dovedeno u pitanje krhko primirje, piše agencija Reuters

Obje strane jedna drugu okrivljuju za neuspjeh 21-satnih pregovora o okončanju borbi u kojima su tisuće ljudi poginule, a cijene nafte na globalnoj razini porasle od početka sukoba prije više od šest tjedana. 'Loša vijest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to loša vijest za Iran puno više nego za Sjedinjene Američke Države', rekao je novinarima potpredsjednik JD Vance, čelnik američkog izaslanstva, neposredno prije nego što je napustio Islamabad. 'Dakle, vraćamo se u Sjedinjene Države bez dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije', dodao je.

Američko izaslanstvo kasnije je napustilo Pakistan rekla su dva pakistanska izvora za Reuters. Vance je rekao da je Iran odlučio ne prihvatiti američke uvjete, uključujući i odustajanje od izgradnje nuklearnog oružja. 'Moramo vidjeti afirmativnu obvezu da neće razvijati nuklearno oružje i sredstva koja bi im omogućila da ga brzo proizvedu. To je glavni cilj predsjednika Sjedinjenih Država i to je ono što smo pokušali postići ovim pregovorima', rekao je. Razgovori u Islamabadu, nakon prekida vatre ranije ovog tjedna, bili su prvi izravni sastanak SAD-a i Irana u više od desetljeća i razgovori na najvišoj razini od Islamske revolucije 1979. godine. Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izjavila je da su 'pretjerani' američki zahtjevi ometali postizanje sporazuma. Drugi iranski mediji izvijestili su da postoji dogovor o nizu pitanja, ali da su Hormuški tjesnac i iranski nuklearni program glavne točke razilaženja. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su pregovori vođeni u ozračju nepovjerenja. 'Prirodno je da nismo trebali očekivati ​​da ćemo postići dogovor u samo jednoj sesiji', citirali su glasnogovornika iranski mediji. 'Nužno je da strane nastave poštovati svoju obvezu prekida vatre', rekao je pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar u izjavi nakon pregovora. Dvije strane su se u utorak složile oko dvotjednog prekida vatre u pokušaju da se okonča rat koji je počeo 28. veljače zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran.