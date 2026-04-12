Revolucionarna garda zaprijetila američkim vojnim brodovima u Hormuzu

Do iranskog upozorenja došlo je nakon što je američka vojska objavila je da su dva njezina razarača u subotu prošla Hormuškim tjesnacem kako bi započela operacije čišćenja mina u strateškom plovnom putu pod iranskom kontrolom.

U objavi na X-u, američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su američki brodovi USS Frank Peterson i USS Michael Murphy prošli kroz Hormuški tjesnac 'u sklopu šire aktivnosti čišćenja tjesnaca od morskih mina'.