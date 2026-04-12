Revolucionarna garda zaprijetila američkim vojnim brodovima u Hormuzu

Iranska Revolucionarna garda objavila je u subotu navečer da će svaki pokušaj plovidbe vojnih brodova Hormuškim tjesnacem naići na 'snažan odgovor' budući da je ondje prolaz dopušten samo civilnim plovilima
Do iranskog upozorenja došlo je nakon što je američka vojska objavila je da su dva njezina razarača u subotu prošla Hormuškim tjesnacem kako bi započela operacije čišćenja mina u strateškom plovnom putu pod iranskom kontrolom.
U objavi na X-u, američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su američki brodovi USS Frank Peterson i USS Michael Murphy prošli kroz Hormuški tjesnac 'u sklopu šire aktivnosti čišćenja tjesnaca od morskih mina'.
Ranije u subotu američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim medijima da je američka vojska započela s čišćenjem Hormuškog tjesnaca te da su svi iranski brodovi koji su polagali mine potopljeni.
'Započinjemo proces čišćenja Hormuškog tjesnaca', napisao je Trump u objavi na mreži Truth Social, dodavši da je 'svih 28' iranskih 'brodova za polaganje mina također na dnu mora'.
Bojazan od iranskih napada na brodove tijekom proteklih tjedana zatvorio je Hormuški tjesnac, ključni prolaz za globalnu opskrbu naftom. Ograničavanje prolaza kroz tjesnac omelo je globalna energetska tržišta.