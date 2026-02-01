Ruski dron pogodio autobus u Ukrajini, poginulo najmanje 12 ljudi

Guverner Oleksandr Hanža izvijestio je da je dron udario u blizini autobusa koji je koristila lokalna tvrtka u okrugu Pavlohrad, piše Kyiv Independent.

Vlasti nisu otkrile dodatne detalje.

Energetska tvrtka DTEK izjavila je da je vozilo prevozilo njihove radnike iz rudnika u regiji.

Ranije u nedjelju najmanje devet osoba ozlijeđeno u napadima, prema lokalnim dužnosnicima.

Šest osoba je ozlijeđeno u napadu dronom na rodilište u Zaporižju, uključujući dvije žene koje su bile na liječničkim pregledima kada je ustanova pogođena.

U međuvremenu, dužnosnici su rekli da su tri osobe ubijene u odvojenim napadima u Hersonu, također na jugu, i u središnjem gradu Dnjepru.