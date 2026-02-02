istočno krilo nato-a

Neidentificirani dron pao na vojnu bazu u Poljskoj, istraga u tijeku

I.V./Hina

02.02.2026 u 20:55

Ilustracija
Ilustracija Izvor: EPA / Autor: Andrzej Jackowski
Bionic
Reading

Poljska vojna policija istražuje pad neidentificirane bespilotne letjelice pored zgrade radio-elektronskog izviđanja, prenosi u ponedjeljak poljski radio

Objekt je u četvrtak pao sedamdesetak metara od skladišta naoružanja u bazi smještenoj sjeverno od Varšave, prenosi Radio ZET nakon što je pad potvrdila i vojska.

Vojna postrojba u Przasnyszu, udaljenom 80 kilometara od prijestolnice, odgovorna je za nadzor radijskih komunikacija na poljskim sjevernim i istočnim granicama.

vezane vijesti

To uključuje i koridor Suwałki – strateški važno granično područje između Poljske i Litve, članice NATO-a, te Bjelorusije i ruske eksklave Kalinjingrad. Taj se koridor, dug otprilike 65 kilometara, smatra najranjivijom strateškom točkom NATO-a, piše dpa.

Poljska vojska trenutačno testira sustave za obranu od bespilotnih letjelica, dok analiza upozoravaju da unatoč izgradnji najveće konvencionalne vojske u EU-u ona zaostaje u ključnim tehnologijama dronova i protudronske obrane.

Vojska je u ponedjeljak, kao i ranije, izvijestila da je leteći objekt nalik balonu ušao u poljski zračni prostor iz smjera Bjelorusije.

Poljska granična straža tvrdi da se takvi baloni koriste za krijumčarenje cigareta i druge robe, no ne može se isključiti mogućnost da im je svrha i testiranje reakcija poljskog sustava protuzračne obrane.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
komentar DAMIRA Petranovića

komentar DAMIRA Petranovića

Što je bilo: Thompson na Trgu ogolio tri neugodne činjenice
PRVO SU ODBILI

PRVO SU ODBILI

Bill i Hillary Clinton ipak pristali svjedočiti o Epsteinu: To će imati posljedice
METEOALARM DILJEM ZEMLJE

METEOALARM DILJEM ZEMLJE

Opasno vrijeme idućih dana: Jugo jača do olujne snage, nekima prijete i poplave

najpopularnije

Još vijesti