Američki izaslanik pri UN-u: SAD stoji uz Irance, sve opcije su na stolu

Bijela kuća je u četvrtak ustvrdila da je Iran otkazao 800 planiranih pogubljenja prosvjednika prethodnog dana, no dodala i da su sve opcije i dalje na stolu.

No, u četvrtak je Trump zauzeo stav da treba "pričekati i vidjeti", dodavši da se ubojstva zaustavljaju i da vjeruje kako trenutačno ne postoji plan za masovna pogubljenja.

Trump je više puta prijetio intervencijom u znak podrške prosvjednicima u Iranu, gdje su tisuće ljudi ubijene u sklopu suzbijanja nereda protiv klerikalne vlasti.

"Predsjednik Trump je čovjek od akcije, a ne beskrajnog raspravljanja koje vidimo u Ujedinjenim narodima. Jasno je dao do znanja da su sve opcije na stolu kako bi se zaustavilo pokolj", naglasio je Waltz.

Odbacio je optužbe Irana da su prosvjedi "strana zavjera koja prethodi vojnoj akciji".

"Svi u svijetu moraju znati da je iranski režim slabiji nego ikad prije i stoga iznosi ovu laž. Boje se vlastitog naroda", rekao je Waltz.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pozvao je na "maksimalnu suzdržanost u ovom osjetljivom trenutku" kako ne bi došlo do "daljnjeg gubitka života" ili "šire regionalne eskalacije", rekla je viša dužnosnica UN-a Martha Pobee.