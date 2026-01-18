ŠPANJOLSKI PREMIJER tvrdi

'Američka invazija na Grenland učinila bi jednog čovjeka najsretnijim na svijetu'

L. F./Hina

18.01.2026 u 10:01

Američka mornarica - ilustracija
Američka mornarica - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Z.A. Landers / AFP / Profimedia
Španjolski premijer Pedro Sanchez rekao je u intervjuu objavljenom u nedjelju da bi američka invazija na Grenland 'učinila Putina najsretnijim čovjekom na svijetu'

Sanchez je rekao da bi svaka vojna akcija SAD-a protiv danskog prostranog arktičkog otoka naštetila NATO-u i legitimizirala rusku invaziju na Ukrajinu.

„Ako se usredotočimo na Grenland, moram reći da bi američka invazija na taj teritorij učinila Vladimira Putina najsretnijim čovjekom na svijetu. Zašto? Zato što bi legitimizirala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu“, rekao je u intervjuu za novine La Vanguardia.

„Ako bi Sjedinjene Države upotrijebile silu, to bi bila smrtna presuda za NATO. Putin bi bio dvostruko sretan.“

Predsjednik Donald Trump u subotu je, čini se, promijenio stav prema Grenlandu obećavši da će povećati carine europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

U objavi na Truth Socialu, Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - a sve već imaju carine koje je uveo Trump.

Te bi se carine povećale na 25% 1. lipnja i nastavile bi se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, napisao je Trump.

On je više puta inzistirao da se neće zadovoljiti ničim manjim od vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske.

Čelnici Danske i Grenlanda odgovorili su da otok nije na prodaju i da ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

