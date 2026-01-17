Macron odbrusio Trumpu: Nećeš nas uplašiti!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron uzvratio je objavom na mreži X na najavu Donalda Trumpa o uvođenju carina saveznicama koje su poslale vojne postrojbe na Grenland

Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.

Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump. Na prijetnje su snažno reagirali političari sa svih strana u Velikoj Britaniji, a odmah se javio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Na mreži X napisao je kako će europski čelnici na ove 'neprihvatljive prijetnje' odgovoriti ujedinjeno i koordinirano.

La France est attachée à la souveraineté et à l’indépendance des Nations, en Europe comme ailleurs. Cela préside à nos choix. Cela fonde notre attachement aux Nations unies et à notre Charte.



C’est à ce titre que nous soutenons et continuerons de soutenir l’Ukraine,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

'Francuska je predana suverenitetu i neovisnosti nacija, u Europi kao i drugdje. To vodi naše izbore. To podupire našu privrženost Ujedinjenim narodima i našoj Povelji', napisao je Trump i dodao kako će u tom smislu 'nastaviti podržavati i Ukrajinu'. 'Iz istog razloga odlučili smo se pridružiti vježbi koju je Danska odlučila provesti na Grenlandu. Stojimo pri toj odluci. Posebno zato što se tiče sigurnosti na Arktiku i na granicama naše Europe', kaže Macron. 'Nikakvo zastrašivanje ili prijetnja ne mogu nas utjecati, ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, ni bilo gdje drugdje u svijetu kada se suočimo s takvim situacijama', ističe. Za kraj, najavio je razgovore s europskim partnerima i zaključio: 'Znat ćemo kako obraniti europski suverenitet'.