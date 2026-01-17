Macron odbrusio Trumpu: Nećeš nas uplašiti!

Francuski predsjednik Emmanuel Macron uzvratio je objavom na mreži X na najavu Donalda Trumpa o uvođenju carina saveznicama koje su poslale vojne postrojbe na Grenland
Podsjetimo, u objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.
Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.
Na prijetnje su snažno reagirali političari sa svih strana u Velikoj Britaniji, a odmah se javio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Na mreži X napisao je kako će europski čelnici na ove 'neprihvatljive prijetnje' odgovoriti ujedinjeno i koordinirano.
'Francuska je predana suverenitetu i neovisnosti nacija, u Europi kao i drugdje. To vodi naše izbore. To podupire našu privrženost Ujedinjenim narodima i našoj Povelji', napisao je Trump i dodao kako će u tom smislu 'nastaviti podržavati i Ukrajinu'.
'Iz istog razloga odlučili smo se pridružiti vježbi koju je Danska odlučila provesti na Grenlandu. Stojimo pri toj odluci. Posebno zato što se tiče sigurnosti na Arktiku i na granicama naše Europe', kaže Macron.
'Nikakvo zastrašivanje ili prijetnja ne mogu nas utjecati, ni u Ukrajini, ni na Grenlandu, ni bilo gdje drugdje u svijetu kada se suočimo s takvim situacijama', ističe.
Za kraj, najavio je razgovore s europskim partnerima i zaključio: 'Znat ćemo kako obraniti europski suverenitet'.
Danski ministar "iznenađen"
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen izjavio je u subotu da je "iznenađen" prijetnjom američkog predsjednika.
"Cilj povećanja vojne prisutnosti na Grenlandu, na koji predsjednik misli, upravo je poboljšanje sigurnosti na Arktiku", odgovorio je Rasmussen u poruci novinskoj agenciji AFP.
Starmer kaže da je Trumpov plan o nametanju carina "potpuno pogrešan"
Britanski premijer Keir Starmer nazvao je plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da primijeni carine na Ujedinjeno Kraljevstvo dok se ne postigne dogovor o kupnji Grenlanda "potpuno pogrešnim" i rekao da će "o tome izravno razgovarati" s američkom administracijom.
"Naš stav o Grenlandu je vrlo jasan – on je dio Kraljevine Danske i njegova budućnost je stvar Grenlanđana i Danaca.“
"Također smo jasno dali do znanja da je sigurnost Arktika važna za cijeli NATO i da bi saveznici trebali zajedno učiniti više kako bi se suočili s prijetnjom Rusije u različitim dijelovima Arktika", rekao je Starmer.