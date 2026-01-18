Analitičarka objasnila koji je pravi cilj Trumpove prijetnje Europljanima: 'Tajming nije slučajan...'

Američki predsjednik Donald Trump koristi svoju prijetnju carinama protiv osam europskih saveznica NATO-a kako bi podijelio Europu, prema riječima više istraživačice Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP)

"Trump to čini jer može i jer je Grenland za njega važan 'trofej'", rekla je Laura von Daniels za dpa. Ciljajući pojedine europske zemlje carinama, Trump nastoji "primijeniti maksimalan pritisak i podijeliti Europljane, koji su do sada bili čvrsto ujedinjeni u krizi na Grenlandu", rekla je. Proteklih tjedana više puta se nagađalo da bi Vrhovni sud SAD-a uskoro mogao presuditi o hitnim carinama i potencijalno ograničiti Trumpove jednostrane akcije, primijetila je von Daniels.

Ovlast za uspostavu carina leži na američkom Kongresu, ali Trumpova administracija zaobišla je zakonodavce pozivajući se na nacionalni zakon o izvanrednim situacijama iz 1977. poznat kao Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA). Prema zakonu, predsjednik može izdavati uredbe u kriznim situacijama bez uključivanja parlamenta. To bi djelomično moglo objasniti tajming Trumpove iznenadne odluke o carinama, rekla je von Daniels. Drugi mogući razlog, dodala je von Daniels, je proračunata demonstracija moći uoči Trumpova planiranog putovanja na Svjetski ekonomski forum u Davosu, koji bi trebao početi u ponedjeljak. "Trump se oslanja na zastrašivanje i ponižavanje vlastitih saveznika, prije svega Danske i Grenlanda", rekla je. Sa sigurnosne i ekonomske perspektive, nema razumljivih razloga za taj potez, prema riječima stručnjakinje. Umjesto toga, Trump možda nastoji potkopati jedinstveni stav "koalicije voljnih" koja brani interese Grenlanda i poštivanje međunarodnog prava. Trump je u subotu najavio da će SAD uvesti dodatne 10-postotne carine na uvoz iz osam europskih zemalja od 1. veljače zbog spora o Grenlandu.

Donald Trump Jr. na Grenlandu Izvor: EPA / Autor: EMIL STACH







Donald Trump Jr. na Grenlandu Izvor: EPA / Autor: EMIL STACH