Stanković se ispričao gledateljima zbog sramote na HTV-u, Obuljen Koržinek mu uzvratila: 'Ispričajte se i zbog svojih gafova. Osjećate li se kao novinar Yutela?'

Uoči početka emisije Nedjeljom u 2 na HTV-u u kojoj je ugostio ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, voditelj Aleksandar Stanković ispričao se gledateljima zbog, kako je rekao, uhićenja glavnog ravnatelja javne televizije Kazimira Bačića, ali i niza drugih grijeha javne televizije. Stankovićev post na Facebooku prenosimo u cijelosti, a u nastavku pročitajte i sažetak gostovanja ministrice Obuljen Koržinek u njegovoj emisiji

'HTV je u mnogim segmentima dobra televizija, ali sve ono čega smo svjedoci već neko dulje vrijeme baca sjenu na sve to dobro što vrijedni i stručni ljudi od kamermana i snimatelja , novinarki i novinarka do realizatora, montažera i svih kreativnih ljudi rade u ovoj kući.

I ZATO

Neugodno mi je zbog uhićenja glavnog ravnatelja HRT-a. To je velika sramota za ovu kuću! Neugodno mi je jer radim u ustanovi koja tuži vlastite i novinare drugih medija zbog kritike. Neugodno mi je što se tom prigodom troši novac vas koji plaćate pristojbu da bi se vodilo sudske procese protiv neposlušnih novinara. Neugodno mi je što se ponekad u HTV-ovim emisijama prikazuje program povijesno revizionističkog sadržaja. Neugodno mi je što su na HTV-u ukidane emisije javnog karaktera na štetu emisija koje smo radili u vlastitoj produkciji. Za to je dobrim dijelom odgovoran i zakonodavac. Neugodno mi je kao novinaru što je u proteklih 10 godina u programima HTV-a bilo intervjua s premijerima, predsjednicima i ministrima koji su izgledali kao da te osobe razgovaraju same sa sobom u ogledalu. Neugodno mi je još zbog koječega, ali neću duljiti.