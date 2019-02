Agonija oko Brexita se nastavlja; premijerka i šef oporbe promijenili ploču, a datum izlaska je pred vratima

Jeremy Corbyn konačno je popustio te je autoritetom Laburističke stranke osnažio ideju o drugom referendumu o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva (UK) iz Europske unije (EU), a i premijerka Theresa May napravila je svojevrstan salto mortale odlučivši da će podržati moguću odgodu Brexita iako je to do sada uporno odbijala. Tako su u manje od 24 sata premijerka i šef oporbe dijametralno promijenili stavove o Brexitu koje su do sada i više nego tvrdoglavo branili. Samo ta činjenica dovoljno govori o tome u kakvom se kaosu nalazi proces izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije, tzv. Brexit

Oporbeni laburisti u ponedjeljak su objavili da će podržati poziv za održavanjem drugog referenduma o Brexitu ako parlament odbaci alternativni plan za izlazak iz Europske unije. Riječ je o poticaju kojim bi ideja o drugom referendumu o izlasku iz Europske unije mogla dobiti nužno potreban zamah. Corbyn se na ovaj potez odlučio iz straha od mogućeg izlaska iz Europske unije (Brexita) bez dogovora koji bi, prema procjenama stručnjaka, mogao imati pogubne posljedice na gospodarstvo Ujedinjenog Kraljevstva, ali isto tako i na gospodarstvo Europske unije. Corbyn, koji nije baš poznat kao veliki euroentuzijast, do sada je odbijao poduprijeti ideju o drugom referendumu o Brexitu jer je tvrdio da je narod donio odluku o članstvu u EU i da se ta odluka mora provesti prije nego što bi se krenulo u novi referendum. Na potporu drugom referendumu, s kojom je mjesecima oklijevao, Corbyn se odlučio suočen s mogućnosti pobune u stranci, a nakon što je prošlog tjedna ostao bez devet zastupnika koji su formirali samostalnu frakciju u parlamentu. Tek nešto više od mjesec dana ostalo je do 29. ožujka, za kada je planiran izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz EU-a, a zemlja je suočena s neizvjesnošću i pitanjem što je čeka dan poslije.

No taj datum izlaska postaje sve upitniji jer nije dogovoren nikakav sporazum pod kojim bi se proveo izlazak. Britanska premijerka Theresa May nastoji ishoditi promjene odbijenog sporazuma s EU-om u posljednji čas kako bi dobila potporu parlamenta, međutim malo je vjerojatno da će uspjeti. Svjesna te činjenice i suočena s mogućom pobunom unutar vlastite vlade, i to krila koje je proeuropski orijentirano, britanski mediji pišu da je May odustala od tvrdog stava da će Britanija 29. ožujka izići iz Europske unije. May bi, prema pisanju tamošnjih medija, mogla zatražiti odgodu Brexita kako bi se dobilo još malo vremena da se utanači ugovor o razvodu. Nakon najava moguće odgode Brexita funta je porasla na najvišu razinu u protekla četiri tjedna. May bi u slučaju da 12. ožujka njen alternativni plan o izlasku iz Europske unije ne dobije većinu u parlamentu pred zastupnike stavila zahtjev da se glasa o kratkom produljenju roka za izlazak iz EU-a, odnosno članka 50. Ugovora o Europskoj uniji koji regulira to pitanje ili da se zemlja suoči s Brexitom bez dogovora. Tu će naići na žestok otpor zastupnika vlastite Konzervativne stranke, pobornika tzv. tvrdog Brexita okupljenih oko Europske istraživačke skupine (ERG), ali i ne samo njih, koji beskompromisno odbacuju mogućnost bilo kakve odgode Brexita kao izraza volje naroda. Steve Baker, drugi čovjek ERG-a, kazao je da je premijerka u zabludi ako vjeruje da će odgoda Brexita omogućiti da se sklopi bolji ugovor o izlasku.