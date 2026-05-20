Afera u Hrvatskom skijaškom savezu otvorila je brojna pitanja: 'Treba mijenjati sustav, ali ne s tim ljudima'

Istraga oko izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza otvorila je Pandorinu kutiju o tome kako se radi u sportskim savezima i Hrvatskom olimpijskom odboru. Iako istrage još uvijek traju, postavlja se pitanje kako spriječiti da se tako nešto ponovi.

Prije svega, ključno je da nadležna tijela utvrde tko je eventualno prekršio zakon, a tko ne, ističe Vesna Vučemilović, predsjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport. Gostujući u emisiji Otvoreno HRT-a, Vučemilović je istaknula kako to nije posao saborskog odbora kojim ona predsjeda niti je današnja sjednica, na kojoj je bio i predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, bila istražno povjerenstvo.

'Njome smo htjeli vidjeti kako prevenirati situacije poput ovih o kojima već tjednima čitamo u medijima', rekla je. Naglasila je kako je informacija o nestanku 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza šokirala javnost. 'To je ogroman novac i ljudi se s pravom pitaju što se onda događa u drugim savezima koji imaju još veće proračune i više javnog novca', upitala je. Dodala je kako svi koji su se obogatili na temelju javnog novca, moraju za to odgovarati. 'Ovo je prilika da hrvatski sport očistimo od negativnih elemenata. U sportu postoji mnogo ljudi koji predano rade, žive za sport i rade s djecom, ali sada se na sve baca ljaga i mnogi se osjećaju prozvanima. To nije dobro i zato se sve mora što prije rasvijetliti', istaknula je te dodala kako je važno da se što prije utvrdi što je od onoga što se spominjalo u medijima točno.

Treba mijenjati sustav, ali ne s tim ljudima Da nešto treba promijeniti u sustav složio se i potpredsjednik saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport, Marin Miletić. Istaknuo je da se to čulo i na sjednici odbora. 'Ali ne možete mijenjati sustav s istim ljudima. Mateša se danas pravio kao da smo svi Teletubbiesi, glumio je žrtvu, to je bilo presmiješno. To je čovjek koji je 'duboka država', čovjek koji je bio šef svih privatizacijskih procesa u Hrvatskoj, potom je bio premijer, a potom ga je Ivica Račan postavio za čelnog čovjeka HOO-a. To je država u državi, oni su izradili koruptivni sustav kroz koji su izvlačili novac i sebe bogatili', rekao je Miletić. Naveo je nekoliko primjera koji pokazuju nelogičnosti u hrvatskim sportskim savezima, poput činjenice da je za trenera ronilačke reprezentacije postavljen čovjek koji ne zna roniti. 'Strašno je da govore za mlade sportaše da nema novca, a onda Pavlek ukrade 30 milijuna. Hrvatska javnost mora znati tko je ukrao novac, kome se on davao. Javnost mora znati tko je sve jamio', rekao je Miletić. 'Osjećam odgovornost' Josip Pavić, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, priznao je da mu, kao bivšem sportašu, nije draga situacija u kojoj su se našli savezi i hrvatski sport općenito. Dodao je kako osjeća odgovornost da se ova situacija raščisti i zato su u Ministarstvu krenuli s novim pravilnikom o programu javnih potreba. No, istaknuo je, kako je to tek prvi korak u procesu reforme sustava. Glavni je cilj - potpuna transparentnost trošenja sredstava Ministarstva turizma i sporta. 'Sve će biti javno dostupno kako bi se u svakom trenutku moglo vidjeti na što se troši javni novac', najavio je te dodao kako će se to odnositi na nacionalne saveze, ali i krovna sportska udruženja. Svi će oni morati javno objavljivati na što su se trošila sredstva. 'Sve će morati biti potkrijepljeno računima i fakturama', poručio je Pavić.