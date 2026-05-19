Reagirala i Blanka Mateša: 'Sve sam sama platila, imam i dokaze!'

'S obzirom na to da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze', napisala je.

Nakon medijskih objava oglasila se i Blanka Mateša putem Facebooka.

Podsjetimo, Nova TV objavila je kako su se čelik HOO-a Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli na meti istražitelja, koji provode izvide oko o mogućih nepravilnosti vezanih uz službena putovanja, automobile i dnevnice.

Mateša je za Sportske novosti rekao da nije službeno kontaktiran i da ne zna o kakvim se točno izvidima radi. Mateša je odbacio sumnje da bi koristio sredstva HOO-a za privatne potrebe.

'Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja', rekao je.

Dodao je i da je njegova supruga zbog svega 'na rubu živčanog sloma'.