Reagirala i Blanka Mateša: 'Sve sam sama platila, imam i dokaze!'

M. Šurina

19.05.2026 u 23:21

Blanka Mateša
Blanka Mateša Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka odbacili su navode o mogućim nepravilnostima vezanim uz službena putovanja, automobile i dnevnice nakon što su se pojavile informacije da su pod povećalom istražitelja

Nakon medijskih objava oglasila se i Blanka Mateša putem Facebooka.

'S obzirom na to da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze', napisala je.

Podsjetimo, Nova TV objavila je kako su se čelik HOO-a Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka našli na meti istražitelja, koji provode izvide oko o mogućih nepravilnosti vezanih uz službena putovanja, automobile i dnevnice.

Mateša je za Sportske novosti rekao da nije službeno kontaktiran i da ne zna o kakvim se točno izvidima radi. Mateša je odbacio sumnje da bi koristio sredstva HOO-a za privatne potrebe.

'Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja', rekao je.

Dodao je i da je njegova supruga zbog svega 'na rubu živčanog sloma'.

PROIRANSKA SKUPINA

Pojavila se nova teroristička ćelija: U dva mjeseca organizirali su 18 napada u Europi
'UJEDINJENI I SPREMNI'

Iran o novim Trumpovim prijetnjama: 'Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici'
GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Turudić: 'Za slučaj iz 2023. do danas nije zakazana rasprava. To je samo nekoliko sati posla'

