Zvoni zvono na uzbunu: Što bi Europa trebala naučiti iz kaosa u Portugalu i Španjolskoj

U tijeku su istrage kako bi se otkrio uzrok masovnog nestanka struje koji je doveo do zastoja vlakova i prometa te zaustavio rad bankomata i mobilnih telefona. Zasad nije jasno o čemu bi se moglo raditi, ali vlasti su uglavnom isključile mogućnost kibernetičkog napada.

Portugalski operator mreže je isprva okrivio 'rijedak atmosferski fenomen' koji je uzrokovao 'anomalne oscilacije' u visokonaponskim dalekovodima u Španjolskoj. U međuvremenu, španjolski operator mreže Red Electrica je objavio kako je došlo do 'snažne oscilacije u protoku energije, što je izazvalo vrlo značajan gubitak proizvodnje'. U sjeni incidenta odvija se jedna od najambicioznijih transformacija energetskog sustava u povijesti.

Stručnjaci kažu kako treba biti više međusobnih vodova jer to smanjuje pritisak na cjelokupni sustav i omogućuje drugim regijama ili državama variranje korištenja različitih vrsta energije, ovisno o dominantnim meteorološkim obrascima.

Međusobno povezaniji sustav s više mreža smatra se ključnim elementom u izbjegavanju ovakvih incidenata u budućnosti.

Međutim, u prošlosti su upravo takvi vodovi bili razlog nestanka struje. Preopterećenje njemačke električne mreže dovelo je 2005. godine do nestanka struje čak do Portugala. Što su mreže i usluge povezanije, to je rizik kaskadnih katastrofa veći.

Nije samo balansiranje mreže krivo. Povećan je pritisak na elektroenergetske mreže ne samo zbog obnovljivih izvora energije i nedostatka ulaganja u mreže, već i zbog ekstremnih vremenskih uvjeta i rastućih geopolitičkih napetosti koje mogu dovesti do napada na infrastrukturu.

Organizacije moraju imati sposobnost brzo izolirati i obuzdati prijetnje prije nego što se prošire preko međusobno povezanih sustava, piše Euro News.