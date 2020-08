Znanstvenici su se oglasili o prijenosu koronavirusa na zapakiranoj hrani: Izgledi su mali, ali...

Teoretski, moguće je zaraziti se koronavirusom putem pakiranja, ali izgledi za to su vrlo mali. Donosimo mjere opreza kojih biste se trebali pridržavati kako biste izbjegli zarazu

'Stoga su izgledi za prijenos putem nepokretnih površina vrlo mali i u pravilu vezani uz situacije u kojima zaražena osoba izravno kiše ili kašlje na neku površinu koju će zdrava osoba potom dotaknuti. U takvim okolnostima koronavirus može opstati sat do dva', tvrdi Emanuel Goldman, profesor mikrobiologije pri Sveučilištu Rutgers.

Zato, recimo, treba biti oprezan u javnom prijevozu.

Kako može doći do prijenosa virusa?

Do zaraze može doći tako što, primjerice, radnici u tvornicama za pakiranje hrane dolaze u kontakt s kontaminiranim površinama i potom diraju oči, nos i usta.

No znanstvenici smatraju kako to nije jedan od glavnih načina širenja zaraze, već do toga u pravilu dolazi u izravnom kontaktu, na udaljenosti do dva metra, kad zaražena osoba kašlje, kiše ili govori.

Bilo bi teško dokazati da se netko zarazio baš putem, primjerice, smrznutog graška ili njoki jer bi trebalo isključiti sve druge mogućnosti zaraze.

Kako se zaštititi?

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, trenutno nema potvrđenih slučajeva zaraze putem hrane ili pakiranja za hranu. To ne znači da se ne biste trebali pridržavati ovih mjera opreza.

Nema potrebe dezinficirati pakiranje hrane, ali svakako trebate temeljito prati ruke nakon otvaranja paketa i prije objeda.

Prije kupovine dezinficirajte ruke i dobro ih operite poslije dolaska kući, nakon što ste pospremili ono što ste kupili.

Dostava namirnica trebala bi biti sigurna ako se dostavljači pridržavaju propisanih higijenskih mjera. Ipak, trebate oprati ruke i nakon što ste bili u kontaktu s njima, piše BBC.