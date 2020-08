Lauc iznenadio: Prebolio sam koronavirus; otkrio i kakve je simptome imao

Znanstvenik i član Znanstvenog savjeta Vlade prof. dr Gordan Lauc gostovao je u RTL Direktu. Otkrio je u emisiji da je prebolio Covid-19

"Imao sam temperaturu i ništa drugo, nikakve respiratorne simptome. Ali sam rekao OK, ajmo za svaki slučaj provjeriti. Pandemija je. Možda je to. Ispalo je da je to", kazao je za RTL Direkt.

Objasnio je zašto kaže da je to atipično. "Zato što je Covid tijekom zime bio primarno respiratorna bolest. Ljudi su imali problema s upalom pluća i to je ubijalo veliki broj pacijenata. Ja nisam nijedanput zakašljao. Ono što općenito viđamo u Europi i dobrom dijelu Amerike je zapravo puno manje pacijenata u bolnicama. Iako ima zaraženih ljudi nema teško bolesnih. To su naša istraživanja zapravo i predvidjela", kazao je.