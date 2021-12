Život u svemiru sa stilom: Zahuktavaju se planovi za privatne svemirske stanice, što čeka turiste?

NASA u skoroj budućnosti planira izgradnju čak tri svemirske postaje, donijevši ideju privatnih svemirskih stanica sve bliže vrlo izvjesnoj stvarnosti

Premda postoje planovi za izradu novih svemirskih stanica, pitanje je hoće li one donijeti promjene ili će slijediti model i tradiciju dosadašnjih postaja u svemiru?

Svemir 4.0 je koncept u sklopu kojeg svemirsku tehnologiju unapređuju komercijalne prilike, što bi s vremenom moglo dovesti ljude do Marsa i još udaljenijih destinacija.

Startup Axiom Space u veljači je dobio ugovor s NASA-om, vrijedan 140 milijuna dolara i namijenjen izradi privatnog modula koji će priključiti na ISS. Axiom je najavio da će, piše The Next Web, luksuzan interijer modula dizajnirati Philippe Starck, a on ga uspoređuje sa svojevrsnim gnijezdom koje će turistima pružiti panoramski pogled na svemir i Zemlju zahvaljujući dva metra visokim prozorima.

Prvi modul za novu stanicu do ISS-a će stići 2024. ili 2025., a ostali će dolaziti u godišnjim razmacima. Kad ISS-u istekne rok trajanja, Axiomovi moduli postat će samostalna svemirska postaja.