Zemlja dobila privremeni drugi mjesec, evo tko nam se pridružio

Nastaju kada asteroid, ili neki drugi prirodni objekt, uđe u gravitacijsko polje Zemlje. Obično Sunce ima daleko jaču gravitacijsku silu, no u slučajevima poput ovoga gravitacija našeg planeta uspije privući manje objekte. Ovaj asteroid će u Zemljinoj orbiti ostati nekoliko mjeseci, a kad se oslobodi nje gravitacijske sile, vratit će se na putanju oko Sunca.

Zemlja je nedavno dobila novi 'mini mjesec' jer je asteroid 2024 PT5 ušao u našu orbitu. Ovaj objekt, koji je godinama pratio naš planet, konačno se dovoljno približio da ga je privukla njegova gravitacija. Iako će ostati u Zemljinoj orbiti samo do studenog, znanstvenici su uzbuđeni zbog ove pojave jer mini mjeseci nisu česti događaji .

Privremeni gost

Znanstvenici su otkrili asteroid 2024 PT5 tek prošlog mjeseca, i to u sklopu projekta sustava za uzbunjivanje zbog udara, poznatog kao Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS). Ovaj sustav je dizajniran da bi identificirao objekte u blizini Zemlje koji bi potencijalno mogli predstavljati prijetnju. Međutim, iako 2024 PT5 prati našu orbitu, ne smatra se opasnim.

U radu, objavljenom prošlog mjeseca u časopisu 'Research Notes of the AAS', znanstvenici su detaljno opisali očekivanu putanju asteroida. Predviđa se da će objekt slijediti putanju u obliku potkove, što znači da će se kretati oko Zemlje, ali će na kraju izaći iz orbite, vjerojatno oko 25. studenog. Nakon toga će napustiti područje Zemlje do siječnja sljedeće godine, ali postoji mogućnost da se vrati u blizinu 2055. godine.

Iako se asteroid može uočiti pomoću teleskopa, premalen je i previše zatamnjen da bi se vidio golim okom. Znanstvenici vjeruju da je 2024 PT5 došao iz skupine asteroida iz Zemljine orbite poznati kao Arjuni - gdje su objekti uglavnom manji. Oni povremeno prolaze blizu Zemlje, no većina ne postane mini mjesec poput ovog.