Željni financijske slobode i anonimnosti, mladi sve više trguju kriptovalutama i NFT-ovima, a neki već s 20 postaju financijski savjetnici. Neki izgube sve

Digitalna imovina sve je popularnija među mladima koji žele financijsku slobodu i brzu zaradu, pa im ulaganje u rizičnu imovinu nije strano. Prednjači generacija Z (rođeni od sredine 90-ih do ranih 2000-ih) koju posebno privlače kriptovalute bazirane na decentraliziranom sustavu vođenja transakcija, zbog čega dobivaju na privatnosti i anonimnosti jer ih je teže pratiti, a sve popularniji su i NFT-ovi. Pandemija je samo ubrzala rastući trend mladih ljudi koji trguju digitalnom imovinom koja je donijela sasvim novi pogled na novac

'Postojala je ekstremna razina volatilnosti na tržištu pa kada imate volatilnost, imate i priliku na tržištu. Mladi ljudi su bili kod kuće i to je gotovo gejmifikacija trgovanja. Svi ovi čimbenici stvorili su savršene uvjete da se to pokrene', rekla je za BBC Lily Fang, profesorica financija u poslovnoj školi INSEAD.

Doduše, ista ta imovina nije regulirana što znači da nema zaštite ulagača, no izgleda da mlade generacije to ne dira previše. Sve više naginju takvim ulaganjima, a oni koji su za to 'zagrizli' još prije nekoliko godina došli su do pozamašnih iznosa u digitalnom novčaniku. Neki su te iznose i izgubili.

Potvrđuje to 20-godišnji Paxton See Tow koji je uzeo mobitel u ruke i jednim klikom krenuo u trgovanje imovinom vrijednom tisuće dolara.

'Svi moji prijatelji su pričali o kriptovalutama pa sam jednog dana jednostavno odlučio isprobati i vidjeti mogu li zaraditi nešto novca', ispričao je See Tow za BBC.

Prije nešto više od godinu dana kupio je za 1000 dolara Bitcoin, jednu od najpopularnijih kriptovaluta, a vrijednost je odmah skočila za deset posto. Odlučio je iznos učetverostručiti, no tada je cijena pala.

'Uvijek postoji izreka 'kupuj jeftino, prodaj visoko', ali ja sam učinio potpuno suprotno. Pustio sam da emocije prevladaju', rekao je Paxton. Izgubio je uloženih tisuću dolara prije nego što je uspio izvući svoj novac i osmisliti novu strategiju.

U problemima su se našli i odrasli trgovci koje je zanijela zarada, a problem je što oni barataju s malo većim brojkama. Jedan od njih je Kelvin Kong koji je na računu imao šesteroznamenkasti iznos, no već sljedeće godine izgubio je više od pola milijuna dolara.

'Mislio sam da sam kralj trgovanja, da me ništa ne može srušiti i nastavio sam kupovati', rekao je Kong kojem je na kraju na bankovnom računu ostalo samo nekoliko stotina dolara, a zbog cijele je situacije pao u tešku depresiju. Danas ga zabrinjava procvat kripto tržišta i trgovinja NFT-ovima među mladima jer će, kaže, mnogi izgubiti novac na kraju dana.

Unatoč gubitku novca na kripto tržištu u prošlosti, i Paxton i Kelvin vraćaju se trgovanju i rudarenju nakon što su sve pomnije proučili.