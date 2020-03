Želite isljučiti potvrdu o pročitanoj poruci u Outlooku? Ništa lakše

Microsoft Outlook korsiti sličnu metodu potvrde primanja i čitanja poslanih poruka. Korisnici, ako žele malo više privatnosti, ovu opciju mogu isključiti odlaskom u postavke aplikacije

Ako ne želite tražiti ili slati potvrde u sklopu emailova, otiđite u File > Options > Mail i skrolajte sve do Tracking opcije. Ispod For all messages sent i request , pronaći ćete dvije stvke:

Druga opcija potvrđuje da je primatelj otvorio poruku.



Maknite kvačicu pored obje stavke i isključit ćete sve vrste potvrda o slanju i primanju u vašem Outlooku. Ako aktivirate potvrde, vodite računa da ih brojni email serveri ne podržavaju, što znači da vaša potvrda možda neće uopće biti potvrđena. Nakon toga potvrdite vaš izbor klikom na OK.



Kako isključiti primanje potvrda za pročitane poruke?



Otiđite u File > Options > Mail i skrolajte do opcije Tracking. Ispod stavke 'For any message received that includes a read receipt request'(za svaku zaprimljenu poruku koja uključuje potvrdu za pročitani sadržaj) samo birajte opciju 'Nikad', odnosno 'Never'. Ako želite birati, postoji opcija 'Ask each time whether to send a read request' čime će vas program svaki put pitati ako poruka koju ste primili sadrži opciju potvrde čitanja. Nakon toga samo kliknite na OK.