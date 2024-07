Želite besplatno koristiti Google Gemini 1.5 Pro? Pokazat ćemo vam kako

Google je objavio Gemini 1.5 Pro u veljači 2024. godine, no taj je model umjetne inteligencije postao široko dostupan tek u lipnju.

Što je Gemini 1.5 Pro?



Gemini 1.5 Pro model je srednje veličine s nizom mogućnosti, uključujući transkripciju, sažimanje i kodiranje. Model može obraditi do milijun ulaznih tokena, što mu omogućuje obradu ogromnih količina podataka i složenih zadataka.



Za korištenje punog potencijala trebat ćete izdvojiti 3,5 američka dolara za milijun tokena (za upite do 128 tisuća tokena) ili sedam USD za milijun tokena (za upite dulje od 128 tisuća tokena).



Što se odgovora tiče, cijena je 10,5 USD za milijun tokena (za upite do 128 tisuća tokena), odnosno 21 USD za milijun tokena (za upite dulje od 128 tisuća tokena).



Gemini 1.5 Pro može obraditi više od 500 tisuća riječi odjednom, po nekim procjenama do 700 tisuća.



Kako besplatno koristiti Gemini 1.5 Pro?



Evo što trebate učiniti:



Otvorite stranicu Google AI for Developers.



Kliknite Tools.



Odaberite Google AI Studio s padajućeg izbornika.



Kliknite Sign In to Google AI Studio.



U desnom oknu provjerite je li odabran Gemini 1.5 Pro kao model umjetne inteligencije.



Sada možete unijeti svoj upit i pogledati odgovore modela u prozoru.



Do Geminija 1.5 Pro također možete doći ako ste pretplaćeni na Google Advanced, što košta 19,99 USD mjesečno i nudi dodatne pogodnosti, kao što je do dva terabajta prostora za pohranu pri usluzi Google One i integracija s aplikacijama Google Workspace.



Što možete učiniti s Gemini 1.5 Pro?



Sažimanje: Gemini 1.5 Pro može, primjerice, sažeti ključne nalaze iz izvješća ili desetaka numeričkih tablica.



Transkripcija zvuka: Ako trebate transkribirati bilješke sa sastanka, Gemini 1.5 Pro može izdvojiti relevantan govor iz vašeg audio isječka za transkripciju ignorirajući pozadinske zvukove.



Usporedba: Gemini 1.5 Pro može usporediti različite verzije dokumenata ili skupova podataka i istaknuti sve promjene, kao i sličnosti i razlike.



Kodiranje: Također možete pokretati i uređivati ​​računalni kod u programskom jeziku Python kod unutar Gemini 1.5 Pro. Ova značajka može biti posebno korisna za programere koji trebaju testirati ili generirati skripte, piše Make Use Of.