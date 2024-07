Do Windowsa 11 besplatno? Moguće je, evo što trebate znati

Ako želite nadogradnju ili ponovno ga instalirati, evo kako možete besplatno doći do Windowsa 11.

Ako su na vašem računalu instalirana najnovija ažuriranja, trebali biste vidjeti obavijesti o ažuriranju sustava Windows 11. Kliknite Download and Install i slijedite upute na zaslonu za instalaciju Windows 11.

Ako se pitate može li vaše računalo pokrenuti Windows 11, preuzmite i pokrenite aplikaciju PC Health Checkup . Iako možete zaobići minimalne zahtjeve za instalaciju, to može dovesti do sigurnosnih problema i rizika.

Windows će preuzeti potrebne datoteke (približno pet gigabajta) i instalirati novi operativni sustav bez utjecaja na vaše datoteke, aplikacije ili druge postavke.

Iako trebate, ili bolje rečeno, prisiljeni ste koristiti Microsoftov račun za dovršetak postavljanja, možete postaviti Windows 11 s lokalnim korisničkim računom uz zaobilazno rješenje.

2) Ručno instalirajte Windows 11 pomoću alata Windows Assistant

Ako opcija nadogradnje nedostaje u aplikaciji Settings, možete ju instalirati pomoću alata Windows 11 Installation Assistant. Otvorite stranicu za preuzimanje sustava Windows 11 i preuzmite Windows 11 Installation Assistant.

Nakon preuzimanja pokrenite alat, kliknite Accept and Install za početak preuzimanja paketa za nadogradnju. Ovo može potrajati neko vrijeme. Kada završite, slijedite upute na zaslonu.

3) Besplatna čista instalacija Windows 11 na novo ili staro računalo

Ako želite instalirati Windows 11 na novo računalo, alat Windows Assistant neće biti koristan. Umjesto toga, možete izvesti čistu instalaciju koristeći Windows 11 ISO.

Ovaj proces traži nešto tehničkog znanja, ali izvediv. Trebate kopiju najnovijeg Windows 11 ISO, što je slika diska koja sadrži instalacijske datoteke za Windows, i USB uređaj za pohranu za stvaranje pogona za podizanje sustava. Ako imate važeći licencni ključ, unesite ga kako biste aktivirali Windows tijekom ili nakon instalacije.

Preskočite li aktivaciju, stalno ćete morati gledati vodeni žig koji vas podsjeća kako to trebate učiniti. Također će nedostupne biti opcije personalizacije i kritične nadogradnje, piše Make Use Of.