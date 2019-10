Zbogom televizoru? U Hollywoodu pripremaju platformu za gledanje sadržaja samo na mobitelu

Brojne holivudske zvijezde uključile su se tijekom ove godine u projekt neobičnog imena Quibi. Doznajemo o čemu se radi

Neki od tih projekata bit će podijeljeni u 12 do 14 epizoda ukupnog trajanja dva do dva i pol sati, koje će biti prikazivane dnevno. Nova izdanja ovog tipa moći ćemo očekivati u prosjeku svaka dva tjedna.

Možemo očekivati i ponovno pokretanje niza nekad popularnih emisija. MTV će tako oživjeti Punk’d i Singled Out, nova izdanja dobit će The Fugitive, Varsity Blues i How to Lose a Guy in 10 Days, a producent serije Vikings Michael Hirst priprema biografski film o Karlu Velikom.

Tijekom prve godine rada u Quibiju bi trebali potrošiti nešto više od milijarde američkih dolara na proizvodnju sadržaja, dok su oglašivači već unaprijed zakupili prostor za oglase vrijedan sto milijuna američkih dolara. Ukupno je dosad potvrđeno više od 30 projekata i suradnji.

Pretplata za pregled sadržaja koji će trajati između sedam i deset minuta po emisiji koštat će od pet američkih dolara ako ste spremni gledati reklame, odnosno osam ako ih se želite riješiti. Bit će moguće isprobati ga besplatno na određeno vrijeme, moguće dva tjedna, kao i da će biti upakiran u ponudi s drugim sadržajima namijenjenim mobitelima.

U Quibiju ponajprije računaju na ljude koji su spremni platiti za kvalitetan sadržaj i gledati ga bez reklama.