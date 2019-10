Uskoro kreće Apple TV+, a ovo je sve što trebate znati o tome

Appleov servis za streaming televizijskog sadržaja će od petka, 1. studenog, u više od stotinu država i regija diljem svijeta ponuditi pregršt originalnih TV serija i drugih emisija

Apple TV+ ćete moći besplatno isprobati tijekom sedam dana, nakon čega ćete morati plaćati 4,99 američkih dolara mjesečno želite li ga nastaviti koristiti. No, ako kupite bilo koji iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ili računalo Mac moći ćete dobiti jednogodišnju pretplatu besplatno. Jednu pretplatu može dijeliti do šest članova obitelji putem značajke Family Sharing.

Apple TV+ ponudit će više novih originalnih TV serija i emisija, koje će također biti dostupne od 1. studenog.

Među njima su postapokaliptična drama See (Jason Momoa i Alfre Woodward), televizijska drama The Morning Show (Reese Whitherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell), crna komedija o odrastanju Dickinson, dokumentarna serija Ronalda D. Moorea o svemirskom programu For All Mankind, dječja serija Helpsters (iza koje stoje autori Ulice Sezam), novi show Oprah Winfrey...