Zahuktava se rat streaming servisa; razmeću se sadržajem i razvikanim imenima, a evo što možete očekivati

Stotine milijuna dolara trenutno se okreću među mnogobrojnim streaming servisima koji su započeli žestoku borbu za osvajanje što većeg broja pretplatnika. Uvjereni smo, uzeti sve bilo bi uzaludno, stoga kako u moru ponude odabrati ono najbolje? Koji će vam od servisa pružiti najviše i za najmanje izdvojenog novca? Kako ne biste morali sami istraživati, na jednom vam mjestu donosimo presjek svih zanimljivosti koje vam nude streaming servisi što će se uskoro pojaviti na tržištu

NETFLIX

Cijena? Mjesečno oko 60 kuna

Što nude? Iako im za vrat odavno dišu neki drugi streaming servisi, Netflix zasad ima najbogatiju ponudu, a vrlo vjerojatno će tako biti i u budućnosti, počevši od oko četiri tisuće filmova, u što spada i 67 uradaka napravljenih upravo za njega. Ono što svi s nestrpljenjem čekaju je i novi film redatelja Martina Scorsesea, 209 minuta duga gangsterska drama 'The Irishman', a koju će Netflixovi pretplatnici imati priliku gledati od 27. studenog.

Uz sve to možete pronaći tisuće i tisuće sati televizijskog programa, klasike poput 'Prijatelja' i 'U uredu' ili njihove originalne produkcije poput serija 'The Crown' i 'Stranger Things', filmove poput Oscarom nagrađene 'Rome' ili razne dokumentarce. Ako ste ljubitelji 'Prijatelja', odgledajte ih do kraja godine jer uskoro odlaze kod konkurencije, točnije prava na njih ima novi streaming servis HBO Max, koji će uskoro krenuti s radom.

Zahvaljujući bogatoj ponudi, Netflix i dalje drži primat, a to može potvrditi i brojka pretplatnika koja se popela na nevjerojatnih 150 milijuna, i to globalno. A kako bi i dalje zadržali sve njih, ali i privukli one još uvijek nesigurne, čelnici će potrošiti milijarde dolara kako bi kupili savršen sadržaj namijenjen svima.

Od zvijezda tako imaju potpisane ugovore s Nahnatchkom Khan, zaslužnom za Netflixov hit film 'Always Be My Maybe', kao i Patty Jenkins ('Wonder Women'), Davidom Benioffom i Danom Weissom ('Igra prijestolja'), Rickyjem Gervaisom ('After Life'), Reginom King, Beyonce Knowles, Bradom Falchukom, Jasonom Batemanom, Leonardom DiCaprijem, Adamom Sandlerom, ali i Barackom i Michelle Obama, koji će producirati nekoliko projekata, počevši od 'American Factory'.

Naravno, ovdje je riječ o ugovorima od kojih je svaki vrijedan po nekoliko stotina milijuna dolara. Tako su tvorci 'Igre prijestolja', David Benioff i Dan Weiss, odlučili da više neće snimati serije za HBO, već da za 200 milijuna dolara prelaze na njihovu konkurenciju, za koju će ekskluzivno raditi nove hitove. Za nove četiri godine suradnje Sam Esmail, poznat po serijama 'Mr. Robot' i 'Homecoming', dobit će 100 milijuna dolara, Shonda Rhimes ('Uvod u anatomiju' i 'Skandal') ugovorom dobiva 150 milijuna, a Ryan Murphy ('Glee' i 'Američka horor priča') 300 milijuna dolara za pet godina, što je ujedno postao najunosniji ugovor u televizijskoj povijesti.

HBO MAX

Cijena? Još uvijek nepoznata (pretpostavlja se da će biti nešto viša od postojećeg servisa HBO Now, za čije je korištenje sada u SAD-u potrebno izdvojiti oko 100 kuna mjesečno, dok HBO GO kod nas košta pet eura ili oko 37 kuna)

Što nude? Od proljeća 2020. stiže i novi streaming servis koji kompanija WarnerMedia pokreće kao odgovor na Netflix i druge platforme s kolekcijama televizijskih i filmskih programa, a koji će se zvati HBO Max. Upravo oni preuzeli su i autorska prava na 'Prijatelje', kao i 'Veliku teoriju praska', a ponuda će im biti itekako bogata i zanimljiva.

HBO Max će nuditi i potpuno nove serije i filmove pod nazivom Max Originals, sukladno imenu i sve postojeće programe HBO-a, a na servisu će se naći i sadržaj iz kataloga svih prodajnih kanala WarnerMedije, uključujući Warner Bros, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, TruTV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim i brojne druge.

Njihove originalne serije nude i najpoznatija glumačka imena koja će im zasigurno donijeti nove pretplatnike, poput Lupite Nyong'o u 'Scripted Originals' ili Kaley Cuoco u 'The Flight Attendant'. Stižu nam i novi nastavci 'Tračerice', a svi s nestrpljenjem iščekuju najmanje dva filma, koliko ih mora isporučiti Reese Witherspoon. Unosni ugovor potpisala je i komičarka i voditeljica Ellen DeGeneres, a mora kreirati čak četiri showa ('Ellen's Home Design Challenge', 'First Dates Hotel', 'Little Ellen' i 'Finding Einstein').