Zbog kvara na laptopu zapalila se kuća: Ako želite to izbjeći, slušajte ove savjete

Možda se mogu istaknuti uređaji s akumulatorskim baterijama koji su sigurno potencijalno više opasni, pogotovo kad je baterija dotrajala (korištenje nakon propisanog roka ili na neispravan način), jako se zagrijava te može prijenosom topline izazvati požar ili se napuhne pa može doći do eksplozije, a samim time i do nastanka požara', upozoravaju iz HVZ-a.

Savjeti i upute stručnjaka

Potvrdio nam je to i IT stručnjak Damir Šeligo, vlasnik tvrtke Verdon koja se, među ostalim, bavi i servisom elektroničke opreme.

'Zapaljenje prijenosnog računala može nastupiti iz više razloga: pregrijavanje komponenti, električni kvarovi, kao i pregrijavanje baterije koje dovodi do kemijskih reakcija i termičke nestabilnosti baterije. Navedenim razlozima mogu doprinijeti i vanjski uzroci (npr. visoka vanjska temperatura), prolijevanje tekućine po računalu i slično. Kod prijenosnim računala je mnogo komponenti ugrađeno na mali prostor, što otežava njihovo hlađenje.

Pregrijavaju se zbog npr. neispravnih ventilatora, začepljenih otvora koji sprečavaju cirkulaciju zraka (npr. začepljenih iznutra prašinom ili izvana stavljanjem na neku meku površinu, kao što je deka ili jastuk), pregrijavanje nekih čipova (npr. procesora, grafičke kartice) uslijed lošeg prijenosa topline na hladnjake zbog pogoršanja karakteristika termalne paste uslijed starenja', navodi Šeligo.

Upozorava i da električni kvarovi mogu nastupiti uslijed mehaničkih oštećenja (npr. mehaničko oštećenje samog punjača ili konektora, te oštećenje izolacije na kablovima), kao i uslijed kvarova na pojedinim električnim komponentama.

'Baterije koje se danas uglavnom koriste u prijenosnim računalima su litij-ionske. One su osjetljive na velike temperature i iz tog razloga se u njih ugrađuje elektronika koja kontrolira njihovo punjenje i pražnjenje u odnosu na temperaturu u bateriji. U slučaju da se ta elektronika pokvari, da nastane greška u proizvodnji, ili neka greška u ugrađenom materijalu, može doći do termičke nestabilnosti baterije koja brzo dovodi do zapaljenja pa i do eksplozije', upozorava Šeligo.

Osim prijenosnih računala sve je više uređaja koje svakodnevno koristimo, a potencijalni im se može pregrijati i zapaliti baterija, npr. mobilni uređaji, tableti, električni automobili, bicikli i romobili, ručni električni alat (npr. aku-bušilice), robotske kosilice i usisivači.

'Što je veća baterija, to je i veća potencijalna eksplozija ili požar koji takva baterija može uzrokovati. U slučaju da se primijeti da se laptop pregrijava, da ventilatori uopće ne rade, rade velikom brzinom bez prestanka ili počnu proizvoditi neuobičajene zvukove, da su mehanički oštećeni električni kabeli (izolacija), punjač ili konektor punjača; kao i u slučaju do softver na laptopu javi grešku vezanu uz ventilator ili bateriju, najbolje je prijenosno računalo odnijeti u ovlašteni servis.

U slučaju kvara punjača treba nabaviti originalni punjač koji je proizvođač prijenosnog računala namijenio istom. Također ne bi trebalo ostavljati prijenosno računalo bez nadzora na lako zapaljivim površinama kada je u radu ili priključeno na punjač. Ako se postupa prema uputama i preporukama proizvođača, mislim da je rizik zapaljenja prijenosnog računala vrlo mali', zaključuje Šeligo.