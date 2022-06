Zanimljive nadogradnje: Stižu Android 13 i iOS 16, evo kako će promijeniti vaše pametne telefone

Nadogradnje dva najveća operativna sustava za mobitele bit će dostupne besplatno od jeseni ove godine. Evo pregleda najvažnijih promjena koje donose

Povećana sigurnost korisnika

Apple je uveo veću razinu kontrole nad lokacijskim podacima koje trajno dijelimo s drugima. Nova značajka Safety Check omogućit će brzu provjeru i opoziv pristupa takvim podacima kako bi se spriječile moguće zlorabe.

Google će, pak, pružiti veću mogućnost kontrole nad podacima koje dijelimo s aplikacijama vanjskih dobavljača.

Također ćemo moći drugima dati mogućnost pristupa samo do određenih fotografija umjesto do cijele galerije, piše New York Times.