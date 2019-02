Zanimljiva studija otkriva vezu između žena sa smartfonima i rasta BDP-a siromašnih zemalja

Brz rast vlasništva nad mobilnim telefonima u zemljama s niskim i srednjim dohotkom bio je jedan od glavnih trendova u proteklom desetljeću. No, rast ne znači da su se žene u tim zemljama u značajnijoj mjeri domogle vlastitih telefona ili da imaju omogućen pristup mobilnim internetskim uslugama. To je u tim zemljama muška domena, čime je otvoren još dublji jaz između spolova

Bitka za kupce u nerazvijenim zemljama znači otvaranje nove fronte u borbi za ženska prava. Kompanijama je u interesu podržati, pa čak i potaknuti tu borbu. Naime, otvaranje tržišta ženama iz slabije razvijenih krajeva svijeta potiče biznis vrijedan više milijardi dolara. Pokazala je to i najnovija studija GSMA .

Kad bi se u siromašnijim zemljama drastično povećao pristup žena mobilnim telefonima i mobilnom internetu, automatski bi se ojačali već postojeći i pokrenuli mnogi novi poslovi, a ujedno bi se poboljšala kvaliteta života cijelih obitelji. Uz to, porastao bi i prihod telekom operatora. Riječ o rastu prihoda od čak 140 milijardi dolara u idućih pet godina, izračunala je krovna svjetska udruga telekom operatera GSMA.

Uskraćivanje prava na mobitel i internet produbljuje jaz

Veća ravnopravnost u korištenju mobilnih uređaja i mobilnih internetskih veza u sljedećih bi pet godina podigla BPD u tim zemljama za 0,7 posto, odnosno 700 milijardi dolara.

Nažalost, to je lakše reći nego učiniti. Da bi se to postiglo, trebalo bi hitno i odlučno svrušiti sve barijere koje se u takvim zemljama postavljaju pred žene, od opismenjavanja do njihove materijalne samostalnosti.