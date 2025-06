Zanima vas u kojem dućanu je nešto najjeftinije? Ovo je rješenje za vas

Ali zato – scena ulazi IT zajednica. Dok su političari donosili uredbe, a trgovci uploadali datoteke, informatičari su krenuli raditi ono što rade najbolje: automatizirali su prikupljanje, analizu i vizualizaciju tih podataka. Pretvorili su suhoparne redove u korisne alate za sve nas. Među njima su i Ivo Ugrina i njegov tim - odlučili su napraviti nešto brže, jednostavnije i korisnije za sve građane. Tako je nastao portal usporedicijene.info , a uskoro i istoimena mobilna aplikacija koja se u samo nekoliko dana vinula na vrhove ljestvica najpreuzimanijih u Hrvatskoj.

Iako je inicijalna verzija portala izrađena u svega nekoliko dana, iza tog 'brzog rješenja' stoje godine iskustva. Na početku su bili četveročlani tim, no već u prvom tjednu priključilo im se još pet kolega – svi iz IT sektora. 'Nas četvero smo krenuli, a vrlo brzo se oko ideje okupilo još petero prijatelja. Ljude je privukla jednostavna, ali snažna poruka – da se znanje i tehnologija mogu staviti u službu zajednice', pojašnjava Ugrina.

Rast se nastavlja

Već u prvih tjedan dana aplikaciju je preuzelo više od 20.000 korisnika za uređaje s Androidom. Danas broj aktivnih korisnika prelazi 40.000 na webu i 40.000 u mobilnoj verziji – što je za domaći projekt izuzetno visok doseg. 'Iskreno, iznenadio nas je interes. A još više su nas razveselili konkretni komentari i sugestije građana. U tim prvim danima aplikacija je bila na prvom mjestu Google Play Storea, ispred globalnih brendova poput ChatGPT-ja i Temua', kaže Ugrina.

On i njegov tim žele da usporedicijene.info ostane besplatan i alat dostupan svima – bez prikupljanja osobnih podataka, oglašavanja i skrivenih interesa. 'Aplikaciju radimo potpuno besplatno. To je naš način da vratimo dug zajednici – društvu koje nas je podržalo kroz obrazovanje, sigurnost i prihvaćanje', ističe.

Do danas s njima nije kontaktirao nijedan trgovački lanac. Iako bi ova platforma mogla pomoći u korigiranju netočnih podataka iz službenih cjenika, trgovci zasad – šute. 'Podaci u cjenicima često su netočni. Mi bismo mogli pomoći da ih isprave, no ne čini se da ih to osobito zanima. Vjerojatno čekaju da se sve slegne, nadajući se da će građani zaboraviti na ovu priču', kaže Ugrina.