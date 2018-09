Žali li to suosnivač WhatsApp-a prodaju Facebooku? Njegov intervju naljutio je mnoge

Iako ga je to učinilo milijarderom, Brian Acton danas žali što je sudjelovao u prodaji WhatsAppa Facebooku. No, Facebookov šef za blockchain tvrdi kako nije baš sve kako Acton tvrdi

Ostavio je dojam kao da mu je krivo što je uopće sudjelovao u tom poslu, usprkos tome što se zahvaljujući toj transakciji iznimno obogatio. 'Prodao sam privatnost mojih korisnika za veće dobro. Odabrao sam i pristao na kompromis. S time moram živjeti svaki dan', rekao je Acton koji je iz Facebooka izašao prije no što je mogao unovčiti opcije na dionice te tvrtke, što ga je koštalo više od 800 milijuna američkih dolara.

Druga strana priče

Na njegove je riječi reagirao David Marcus, nekadašnji šef odjela za Facebookovu aplikaciju Messenger koji je trenutno na čelu tima u kojem istražuju kako uvesti tehnologiju blockchain u tu društvenu mrežu.

U objavi naslovljenoj The other side of the story (Druga strana priče) ustvrdio je kako su u Forbesovom razgovoru s Actonom navedene 'izjave i prisjećanja na događanja koje se u velikoj mjeri razlikuju od stvarnosti kojoj sam svjedočio'.

Prema njegovim riječima Mark Zuckerberg je u više navrata izašao u susret suosnivačima Whatsappa. Kad su se preselili u Facebookov kampus tražili su potpuno drukčiji izgled ureda, s puno većim stolovima i osobnim prostorom, iznio je kao primjer.

U njihovom uredu se nije smjelo govoriti glasno, a konferencijske sobe ostali zaposlenici Facebooka nisu smjeli koristiti. 'To je išlo na živce mnogima u Facebooku, ali Mark ih je osobno branio i podržavao', naveo je Marcus.