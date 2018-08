Evo kako se s društvenih mreža možete odjaviti koristeći drugo računalo

1/5

Kako biste se odjavili s Linkedina na drugom uređaju otiđite na web stranicu, prijavite se te klikinte na svoju profilnu sliku. Tamo odaberite postavke i privatnost klikom na Settings & Privacy.

Prva kartica koja se otvori imat će stavku za prijavu i sigurnost Login and security. Promijenite postavke odabirom stavke Change koja se nalazi pored izbornika u kojem se nalazi popis svih mjesta gdje ste prijavljeni, odnosno 'Where you’re signed in'.

Tamo ćete vidjeti sve aktivne prijave, a na vama je samo odabrati one iz kojih se želite odjaviti. Sve što trebate napraviti je pritisnuti naredbu 'Sign out'.