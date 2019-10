Zaigrali smo Grindstone - brutalnu i šarenu slagalicu stvorenu za iPhone

Što god mislili o modernim slagalicama u kojima slažete nizove, bojama prezasićeni Grindstone vas neće ostaviti ravnodušnima

Slagalice u kojima uparujete predmete po bojama kako biste stvorili čim veći niz nisu ništa novo - brojni razvojni studiji uključujući i divove poput Kinga ovakve igre razvijaju i usavršavaju godinama. Što onda u cijeloj priči može napraviti studio najpoznatiji po pikseliziranoj fantastici Sword & Sworcery? Istesati zanat na igrama Critter Crunch i Might and Magic: Clash of Heroes te stvoriti naslov koji sve elemente zarazne mobilne slagalice stavlja u vrlo probavljiv format.