Inteligentno poslovanje promijenit će tržište rada, ali robot neće zamijeniti čovjeka

Iako se u potpunosti može automatizirati samo pet posto poslova, studija analitičke kuće McKinsey pokazuje da se u 60 posto poslova može automatizirati barem trećina osnovnih aktivnosti

'Budućnost je načelno teško predvidljiva no jasno je da će se tehnologija u poslovanju značajno promijeniti', smatra Igor Pavleković iz Microsofta. Prema istraživanju analitičke kuće IDC, količina generiranih podataka će do 2025. porasti deset puta, a IoT tržište povezivih uređaja će do 2020. biti vrijedno 1,29 bilijuna dolara. Analitička kuća Deloitte pak procjenjuje kako će do 2020. čak 82 posto organizacija koristiti neki vid umjetne inteligencije u poslovanju.

Predavanja su između ostalih održali i Mladen Pejković, stariji izvršni direktor u Atlantic Grupi, Michael Mueller iz Raiffeisenbank Austria i Matjaž Fajfar, direktor Adacta Srbija. U poslijepodnevnom dijelu konferencije predstavljeni su tehnološki noviteti i trendove te prikazane studije slučaja, uspješne priče i iskustva.