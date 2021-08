Za ugodniji gejming: Evo kako vaš konzolaški kontroler možete spojiti na bilo koji Android

Jedna od najboljih stvari vezanih uz bežične kontrolere za konzole je da ih možemo spojiti na pametne uređaje poput tableta i smartfona. Pokazat ćemo vam kako to možete napraviti sa kontrolerom za PlayStation i Xbox

Želite poboljšati vaše Android gejming iskustvo uparivanjem bežičnog kontrolera s vašim smartfonom? Ako ste vlasnik novijeg PlayStationa ili Xboxa, procedura je vrlo jednostavna.

Kako spojiti Android s kontrolerom Xbox One?

Ako ste ponosni vlasnik Xboxa One, na raspolaganju vam je potencijalno izvrstan način kontrole u igrama za Android. Za spajanje kontrolera za Xbox One na Android ne treba vam dodani hardver. Sve što trebate napraviti je osigurati da je kontroler napunjen te da ste isključili vašu konzolu Xbox One. Ako to ne napravite, kontroler će ostati uparen s konzolom i nećete ga moći spojiti na smartfon ili tablet.

Prvo što ćete napraviti je prebaciti Android u mod za otkrivanje odlaskom u Settings > Connected devices > Connection preferences > Bluetooth aktivirajte Bluetooth. U izbornuku birajte Pair new device.

Nakon toga pritsnite tipku Sync na kontroleru za Xbox i nakon što ga Android prepozna, birajte kontroler na telefonu i slijedite uputstva za uparivanje. Ovaj trik, naglašavamo, samo radi s novijim kontrolerima za Xbox One koji koriste Bluetooth - ukratko, onima s tamnim logom Xbox.