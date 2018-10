YouTube bio nedostupan nekoliko sati, mogući krivac je - Pakistan

Nije se dogodilo samo vama - YouTube je tijekom utorka bio nedostupan na mnogim lokacijama diljem svijeta. Čini se kako je problem nastao zbog blokade i nemara

Kako piše ABC News, krivac je pakistanska vlada koja je pokušala blokirati pristup YouTubeu za korisnike na području te države.

Propust u Hong Kongu

U petak je pakistanska državna agencija za telekomunikacije naložila tvrtkama koje pružaju usluge pristupa internetu u toj državi, njih ukupno 70, blokadu pristupa YouTubeu zbog toga što prikazuje video zapise anti-islamističkog sadržaja.

Nije navedeno o kojim se sve točno materijalima radilo, ali dužnosnici te agencije naveli su kako se odnose na promotivni video za film kontroverznog nizozemskog političara Geerta Wildersa, koji je najavio kako planira objaviti film u kojem islam prikazuje kao fašističku religiju, sklonu poticanju nasilja protiv žena i homoseksualaca.

Do problema je došlo nakon što se Pakistan Telecom slučajno predstavio računalima diljem svijeta povezanim na internet kao najbrži put do YouTubea na svijetu. No umjesto do Googleovog servisa promet je preusmjeravan u slijepu ulicu.

Blokada se trebala odnositi samo na područje Pakistana, ali je zahvatila oko dvije trećine svjetske internetske populacije zbog toga što je hongkoška tvrtka Pacific Century CyberWorks - jedan od 20 najvećih svjetskih prijenosnika podataka - prihvatila to preusmjeravanje bez provjere i proslijedila ga drugim prijenosnicima.