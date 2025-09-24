Xiaomi predstavio Xiaomi 15T seriju: spoj vrhunskih kamera, najmodernije tehnologije i prestižnog dizajna

Xiaomi je danas na globalnom događaju u Münchenu predstavio svoju najnoviju flagship seriju pametnih telefona - Xiaomi 15T , koja obuhvaća modele Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro . Ovo predstavljanje donosi važnu prekretnicu u razvoju Xiaomi T serije: od dosadašnjeg naglaska na vrhunskoj fotografiji i inovativnoj tehnologiji prilagođenoj suvremenom načinu života, do još naprednije mobilne tehnologije, poboljšanih vizualnih mogućnosti i profinjenog dizajna.

Izvanredna optika za fotografiju nove razine

Kako bi osigurala vrhunsku kvalitetu slike, Xiaomi 15T serija opremljena je naprednim trostrukim sustavom kamera razvijenim u suradnji s Leicom. Xiaomi 15T dolazi s glavnom, ultraširokom i telefoto kamerom, dok Xiaomi 15T Pro ima glavnu, ultraširoku i Leica 5x Pro telefoto kameru. Oba sustava kamera osmišljena su za impresivne rezultate u najrazličitijim situacijama.

Za veću svestranost u kadriranju, i Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T nude više žarišnih duljina. Xiaomi 15T Pro pokriva raspon od 15 mm do 230 mm, dok Xiaomi 15T nudi raspon od 15 mm do 92 mm na svojim stražnjim kamerama, omogućujući korisnicima da obuhvate široke pejzaže ili precizno zumiraju detalje.

U središtu glavne kamere od 50 MP u Xiaomi 15T seriji nalazi se Leica Summilux optička leća, koja omogućuje snimanje iznimnih detalja s otvorom blende ƒ/1.7 na osnovnom modelu te ƒ/1.62 na Pro varijanti. Osim preciznih detalja, kamera osigurava živopisne boje te visok kontrast, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Na modelu Xiaomi 15T Pro to je dodatno unaprijeđeno zahvaljujući vrhunskom Light Fusion 900 senzoru slike, koji s dinamičkim rasponom od 13,5 EV značajno poboljšava jasnoću i tonalnu preciznost.

Po prvi put u Xiaomi T seriji debitira Leica 5x Pro telefoto kamera. Xiaomi 15T Pro tako nudi impresivan 5x optički zoom, 10x optičku razinu te do 20x Ultra Zoom – idealno rješenje za širok raspon kadrova, od prostranih krajolika do snimanja najsitnijih detalja, bez gubitka kvalitete. Osim ovoga, na oba uređaja ugrađena je i prednja kamera od 32 MP za selfije i video pozive.

Uz vrhunski hardver kamera u seriji, dolazi i Xiaomi AISP 2.0, Xiaomijeva nova generacija računalne fotografije. Zahvaljujući značajkama poput PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 poboljšava fotografije unaprjeđujući percepciju dubine, tonalni raspon i vjernost boja, što rezultira prirodnijim i živopisnijim fotografijama uz minimalnu potrebu za naknadnom obradom na oba modela.

Posebno je korisno kod funkcije Master Portrait, koja nadograđuje portretne mogućnosti prethodne generacije te donosi potpuno nove bokeh efekte za svjetlo u pozadini, poput Wide i Bubbles, a korisnicima omogućuje i individualno podešavanje efekata otvora blende i žarišne duljine. Za hvatanje spontanih trenutaka tu je Leica street photography način rada, koji omogućuje brzo snimanje izravno sa zaključanog zaslona. On korisnicima nudi pristup kultnim žarišnim duljinama od 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, te ekskluzivno za Xiaomi 15T Pro, 135 mm za krupne planove.

Kad je riječ o videu, Xiaomi 15T serija donosi profesionalne mogućnosti za korisnike. Oba modela podržavaju 4K 30fps HDR10+ snimanje kroz sve žarišne duljine, osiguravajući dosljednu živost i kontrast bez obzira na korištenu leću. Xiaomi 15T Pro ide i korak dalje uz podršku za 4K 120fps snimanje glavnom kamerom, što korisnicima omogućuje stvaranje kinematografskih isječaka s preciznom kontrolom kadrova. Za naknadnu obradu, dostupno je 4K 60fps 10-bit Log snimanje s LUT unosom, koje pruža veliku fleksibilnost.

Od fotografije do videa, sustav kamera u Xiaomi 15T seriji predstavlja potpuno rješenje za korisnike koji žele jednostavnu kontrolu i nezaboravne rezultate, bilo da hvataju spontane trenutke ili stvaraju pomno osmišljene kadrove.