Xiaomi predstavio najnoviju AIoT ponudu za pametniji, sofisticirani i povezani stil života

Pokrivajuću sve aspekte od zabave do fitnessa, preko mode i pametne mobilnosti, Xiaomi je obogatio svoj AIoT portfelj, osnažujući svoju predanost inovacijama u više kategorija životnog stila.

Xiaomi Buds 5 Pro: vrhunski zvuk za vaš svakodnevni soundtrack

Xiaomi Buds 5 Pro bežične slušalice redefiniraju bežični zvuk sa Snapdragon Sound™ Technology Suite i Qualcomm® aptX™ Lossless tehnologijom, isporučujući 48kHz/24bitni zvuk uz visoku propusnost prijenosa do 2,1Mbps. S koaksijalnim trostrukim drajverskim sustavom s dvostrukim pojačalom, Xiaomi Buds 5 Pro slušalice imaju duboke basove, uravnoteženu sredinu i ekspanzivnu zvučnu kulisu. Master tuning Harman Golden Ear tima poboljšava iskustvo slušanja s dva profesionalno izrađena EQ profila. Uz do 55 dB hibridnog aktivnog uklanjanja buke (ANC), Xiaomi Buds 5 Pro slušalice mogu se prilagoditi različitim okruženjima, blokirajući smetnje. Dizajnirane su za svakodnevnu praktičnost i podržavaju povezivanje s dva uređaja, personalizirani dimenzionalni zvuk i produljeno trajanje baterije za neometano slušanje. Uključujući bateriju kućišta, možete dobiti do 40 sati trajanja baterije i 4,5 sata reprodukcije, uz samo 10 minuta brzog punjenja.