Xiaomi predstavio dva nova modela, a adut im je - Android One

Za sada preko 70 posto prihoda kineskog proizvođača dolazi iz domovine, a krenulo ih je i u Indiji. No upravo su predstavili dva nova modela u Španjolskoj, i to na Androidu One, što im do sada nije bio običaj. Nadaju se kako će novi uređaji privući više kupaca u Europi i Meksiku, jedinoj zemlji američkog kontineta u kojoj ih je moguće kupiti

Xiaomi je Googleovu dobronamjernom, ali ponešto kaskajućem Androidu One dao veliki poticaj prošle godine, kada je predstavio svoj prvi uređaj na toj platformi Mi A1. Danas su mu se pridružili ne samo jedan, već dva nova modela Mi A2 i Mi A2 Lite koje je kineski proizvođač predstavio na događaju u Španjolskoj.

Međunarodni rast je glavni razlog zašto je Xiaomi odabrao tu europsku zemlju, posebice jer tamo još nije ostavio značajan trag. No ova dva nova modela to bi trebala promijeniti, a bit će dostupni u preko 40 zemalja uključujući Francusku, Italiju i još 11 drugih europskih tržišta. Oba mobitela rade na Androidu One što znači da ljubitelji Xiaomiovog sustava koji miješa osobine Androida i iOS-a neće biti presretni. Punit će se putem USB C utora, a 5,99-inčni A2 model će raditi na Snapdragon 660 procesoru i 4GB ili 6GB RAM sa 32GB, 64GB ili 128GB unutarnje pohrane. Prednji fotoaparat od 20 megapiksala zadovoljit će sve gladne kvalitetnih selfija, a dvostruka kamera na poleđini kombinirat će 20 i 16 megapiksela. Mi A2 Lite je pristupačnija opcija koju pokreće manji procesor Snapdragon 625 s 3 GB ili 4 GB RAM-a i 32 GB ili 64 GB unutarnje pohrane. Bit će dostupan s manjim 5,84-inčnim zaslonom,a na stražnjoj strani nalaze se kamere od 12 i 5 megapiksela dok prednja ima 5 megapiksela.