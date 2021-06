Vrijedi ih isprobati: Znate li ove izvrsne trikove za Google Maps?

Od mijenjanja ikonice vašeg vozila, preko pamćenja parking mjesta i mjerenja bilo koje udaljenosti, ovo su skriveni trikovi za Google Maps koji će vam sigurno biti od koristi

Na Androidu samo pritisnite na plavu točku za lokaciju i birajte 'Save your parking' - ovim ćete dodati oznaku u aplikaciju Maps na kojoj ćete vidjeti parkirano vozilo. Na ikonicu možete pritisnuti prstom i dodati detalje poput kata garaže ili vrijeme prije isteka parkinga, dodati fotografiju parkinga ili poslati lokaciju prijateljima. Da biste pronašli lokaciju kasnije, pritisnite na traku za pretraživanje i upišite 'Parking location'. Za brisanje parking lokacije birajte Driving > Clear ili pritisnite na 'You parked here' > More info > Clear.

Dodajte malo glazbe

Ako tijekom šetnje neprestano imate uključen Google Maps, uvijek iskustvu možete dodati i malo glazbe - bez da napustiti aplikaciju. Sinkroniziranje glazbenih aplikacija poput Spotifyja ili Appel Musica moguće je ulaskom u izbornik i biranjem Settings > Navigation > Music playback controls (iPhone) ili Show media playback controls (Android).

Automatski brišite povijest lokacija

Google omogućava povremeno automatsko brisanje povijesti lokacija i to svaka tri mjeseca, svakih 18 mjeseci ili naravno - sve dok ih ne obrišete vi. Odite na myactivity.google.com i kliknite na Location History > Auto-delete, gdje možete izabrati koliko često želite automatski izbrisati podatke. Za brisanje svega do sad, uđite u Settings > Personal content > Delete all Location History.

Pronađite odredište samo jednim klikom

Ako birate odredište možete upisati adresu ili jednostavno kliknuti desnim klikom kamo god želite i iz izbornika izabrati točnu lokaciju.

'Hey Google, Where Am I Going?'

Ako tijekom vožnje želite komunicirati s Mapsima, a ne želite gledati u smartfon, to možete napraviti pomoću Google Assistanta - recite 'Ok Google' na Androidu i pitajte ga pitanje 'Find Gas stations' ili 'what's my ETA' ili 'How's the traffic ahead'. Ako koristite iOS, u CarPlayju pritisnite na mikrofon i nakon toga samo postavite pitanje.

Koja je situacija s parkingom?

Google Maps može iskrojiti navigaciju prema trenutnom stanju prometa i nakon toga provjeriti kakvo je stanje parkinga na vašem odredištu. Ako tražite put do nekog odredišta putem Androida ili iOS-a, vidjet ćete logotip P na dnu ekrana, kao i tri kategorije: ograničeno, osrednje ili lako koje daju okvirnu sliku o broju slobodnih mjesta.

Postanite lokalni vodič

Mislite li da vaš kvart poznajete bolje od Googleovog algoritma? Razmislite o tome da postanete lokalni vodič. Premda bilo tko može ostaviti recenzije i savjete u Google Mapama, lokalni vodiči mogu zaraditi bodove koji uključuju, citiramo Google, 'Više razine programa, beneficije, rani pristup novim Google značajkama i bonuse naših partnera'.