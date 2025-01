Ekscentrični genijalac i inovator: Nepoznati detalji iz života Nikole Tesle

'Moja je majka bila prvorazredni izumitelj i postigla bi, vjerujem, vrlo mnogo da nije bila toliko udaljena od suvremenog života i onih mnogobrojnih mogućnosti koje on pruža. Izumila je i izradila mnoge naprave', prisjetio se kasnije Tesla. Imao je tri sestre - Angelinu, Milku i Maricu - i brata Danu, koji je poginuo kad je Nikoli bilo sedam godina', pisao je ranije tportal.

Godine 1875. započinje studij na Politehničkoj školi u Grazu. Bio je izniman student te je danonoćno učio, ali je nažalost odustao nakon tri godine zbog gubitka stipendije. Studij je kasnije nastavio u Pragu, no i odande se povukao. Na studiju u Grazu prvi je put vidio Grammeov dinamo koji je mogao raditi kao električni motor. Prilikom njegova rada javljale su se iskre na električnim kontaktima pa je Tesla bio odlučan riješiti taj problem, započevši put prema kasnijim izumima u području izmjenične struje.

Nakon napuštanja studija radio je u europskim metropolama rješavajući industrijske probleme. U jednom od posjeta Budimpešti, s prijateljem se šetao parkom i recitirao Goethea kada mu je na pamet pala ideja o polifaznom motoru koji radi na principu izmjenične struje. Svoju ideju prezentirao je prijatelju skiciravši motor u pijesku.

Život i rad u SAD-u

U Europi nije mogao naći financiranje za razvoj svojih ideja pa se 1884. godine zaputio u SAD.

Stigao je u New York s četiri centa, nekoliko pjesama i izračunima za leteći stroj u džepu, što ga nije spriječilo da u New Yorku 1885. pokrene tvrtku Tesla Electric Light and Manufacturing za proizvodnju električnih lučnica. Dvije godine kasnije osnovao je i tvrtku Tesla Electric, u sklopu koje je uspostavio laboratorij za elektromotore izmjenične struje.

U jesen 1887. prijavio je prve patente za proizvodnju i prijenos višefazne izmjenične struje, kao i za njenu primjenu u pogonu izmjeničnih elektromotora. Američki izumitelj i industrijalac George Westinghouse otkupio je sve Tesline patente o izmjeničnoj struji, a Tesla je nastavio eksperimentirati u području visokofrekvencijskih struja i njihove primjene za rasvjetu.

Bio je to početak višegodišnje borbe s drugim velikim izumiteljem, Thomasom Alvom Edisonom, koji je zagovarao korištenje istosmjerne struje. Tesla je na kraju te bitke izašao kao pobjednik, a izmjenična struja danas dominira svijetom.

Kako bi pokazao da nije štetna po ljudski organizam i opovrgnuo Edisonove tvrdnje, Tesla bi puštao struju kroz svoje tijelo. Njegov je izumiteljski rad privukao pozornost javnosti pa je često držao predavanja i javne demonstracije diljem SAD-a i Europe.