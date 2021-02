Videoigra Dreams slavi prvi rođendan, pratite dodjelu nagrade Impys za 2021. godinu

Dreams 14. veljače slavi svoj prvi rođendan, a ima li boljeg načina od obilježavanja ove prigode nego kroz dodjelu Impy nagrada.

Među kategorijama, uključujući - Najkorisniji sanjar (Most Helpful Dreamer), Zvijezda zajednice (Community Star), Najbolji narativ (Best Narrative), Najbolji kustos (Best Curator), su i nove kategorije za Najbolju glazbu i Najbolje VR iskustvo. Najbolje VR iskustvo je uzbudljiv novi dodatak popisu nagrada nakon što je u srpnju 2020. Dreams VR tvorcima omogućio mogućnost da se izraze i da svoje kreacije pretvore u nevjerojatne VR igre.

Ako želite sudjelovati u akciji i pogledati emisiju koja je ove godine u potpunosti napravljena u Dreamsima, događaj započinje u nedjelju, 14. veljače u 18:00 sati po lokalnom vremenu na Twitchu i YouTubeu, gdje će se proglasiti svi pobjednici.