[VIDEO] Korak ispred Facebooka: Gejming industrija već dva desetljeća uspješno stvara temelje metaverzuma

Mark Zuckerberg i Meta za nekoliko godina planiraju stvoriti svijet u proširenoj stvarnosti, ali mnogi su tvorci igara stvorili virtualne svjetove u kojima već godinama sudjelujemo

Epic Games na svoju igru Fortnite gleda kao na nešto što seže puno dalje od battle royale pucačine. Fortnite postaje mjesto u kojem se igra, druži i zabavlja. Popularna je igra do danas u virtualnom okružju ugostila prave umjetnike poput Travisa Scotta i Ariane Grande, a drugi naslovi, poput hita za virtualnu stvarnost Beat Saber, tjeraju igrače da virtualnim sabljama komadaju nadolazeće kocke u ritmu pjesama Billie Ellish i Lady Gage.

Meta je najavila velike promjene koje će redefinirati internet, no pojam metaverzuma začet je u književnosti prije nekoliko desetaka godina - u glavama spisatelja Orsona Scotta Carda i Neala Stephensona. Njihova djela opisuju budućnost protkanu računalno generiranim prostorima u kojima likovi provode puno vremena - svjetovima koje su najbolje uprizorile prve adaptacije metaverzuma: online igre. Naslovi poput Second Lifea, Minecrafta i Robloxa bili su prvi val softvera koji čini temelj razvoja metaverzuma. U nekim od tih igara igrači upotrebljavaju virtualne materijale da bi stvorili predmete za svoje avatare.

U eri u kojoj je metaverzum još bio tema znanstvene fantastike i filozofskih rasprava virtualni svijet uglavnom se koristio kao distopijsko upozorenje o potencijalnoj budućnosti. U Cardovom romanu 'Enderova igra' iz 1985. računalno generirani svjetovi koristili su se za futurističke ratove dok se Stephensonov roman 'Snow Crash' bavi ljudima koji zbog opreme za virtualnu stvarnost izgledaju kao vodorige. Svijet preplavljen tehnologijom opisan je i u 'Matrixu', u kojem se virtualni 'svijet snova' koristi za porobljavanje čovječanstva.

Moderan koncept metaverzuma danas u igrama ima funkciju društvenog iskustva. Neki preferiraju RPG naslove poput World of Warcrafta dok drugi radije igraju Fortnite ili grade svjetove u Minecraftu. Stara ideja društveno inkliniranih videoigara ušla je u koncept digitalnog svijeta, više-manje nezaobilaznog.

'Manje je stvar u tome što 'želim nešto raditi', a više je u tome što 'želim biti tamo'', rekao je Baul Bettner, kreator igre Words With Friends - naslova koji je dosegao slavu zbog internetske pristupačnosti. 'Ljudi ne vole Words With Friends, ljudi vole jedni druge', rekao je i naglasio da je 'naša igra samo još jedna izlika za druženje s ljudima do kojih nam je stalo'.

Dok društvene videoigre postaju sve popularnije, nove ih generacije igrača sve češće koriste na neočekivane načine. Članica zastupničkog doma SAD-a Alexandria Ocasio-Cortez koristi online igre kako bi sakupila sredstva za dobrotvorne svrhe dok su neke obitelji tijekom pandemije koristile online igre kao rođendanske igraonice.

'Nakon što se susretnemo s novim valom tehnologija, to ne znači da moramo stvoriti novu vrstu igre', rekao je Bettner, voditelj Playful Studiosa, tvoraca igre za virtualnu stvarnost Lucky's Tale. 'Sve što moramo napraviti je doseći novu publiku na nov način', kaže.