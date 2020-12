Viber ima hrpu novosti, a ovo su opcije za koje možda niste ni znali

Viber svakim danom postaje sve prilagođeniji svojim brojnim korisnicima, a mi smo pobrojali njegove najzanimljivije trenutne i nadolazeće značajke za koje možda niste niti čuli

Super popularna aplikacija za teksutalno čavrljanje i videopozive ne prestaje uvoditi nove načine komunikacije. Pobrojali smo nekoliko najnovijih dodataka koji će olakšati i obogatiti vašu svakodnevnu komunikaciju.

Privatnost prije svega

Korisnici aplikacije imaju kontrolu nad odlučivanjem tko će ih moći dodati u communityje i grupne chatove, odnosno hoće li to moći bilo tko ili samo njihovih osobni kontakti. Kako bi namjestili ove postavke, korisnici trebaju kliknuti na Više > Postavke > Privatnost > Grupe > Dozvoli dodavanje u grupe.

Usto, novi pozivi za pridruživanje communityju ili grupnom chatu od nepoznatih pošiljatelja automatski će biti spremljeni u novi Message Requests inbox.

My Notes

Viber je predstavio funkciju za My Notes koja korisnicima omogućava postavljanje podsjetnika za zadatke i druge događaje. Nova značajka omogućava vođenje računa o porukama i podsjetnicima unutar iste aplikacije, smanjivši potrebu za koršitenjem nekoliko različitih programa.

Podsjetnici se koriste dugim pritiskom na bilo koju poruku My Notes i odabrati 'Postavi podsjetnik'. Na izboru je postavljanje vremena i datuma podsjetnika, kao i opcija hoće li se podsjetnik ponavljati.

Elegantni podsjetnici

Podsjetimo, u My Notes korisnici mogu unositi bilješke za zadatke, događaje ili druge svrhe, označiti svoj zadatak kao 'Izvršen', uz sakrivanje bilješki, prosljeđivati poruke iz drugih chatova u My Notes. Proslijeđene poruke iz drugih chatova u My Notes sadržavat će oznaku iz kojeg su chata proslijeđene, kako bi korisnike uvijek podsjećale na kontekst i razlog prosljeđivanja.