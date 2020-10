Verified by Pi: Ova besplatna aplikacija potvrđuje autentičnost fotografija

Jednim klikom aplikacija za Android uređaje omogućuje korisniku da provjeri je li neka fotografija 'fake' ili ne, odnosno je li obrađena Photoshopom ili nekim sličnim programom za obradu fotografija

Internet je trenutačno preplavljen lažnim fotografijama u kojima ljudi žele predstaviti sebe u ljepšem svjetlu ili na taj način dokumentirati lažne vijesti. Zato je danas bitno znati je li fotografija prava ili uljepšana. Naime, Photoshop i slični grafički programi su dovedeni gotovo do savršenstva, tako da bez stručne i detaljne analize nije moguće otkriti jesu li na fotografiji napravljene neke izmjene.

Da bi se to provjerilo, idealno bi bilo početi koristiti Verified by Pi aplikaciju. To je alat koji omogućava provjeru vjerodostojnosti fotografija. Upotrebom ove aplikacije je lako saznati je li neka fotografija autentična ili barem donekle obrađena. Samo jedan klik, odnosno samo djelić sekunde je dovoljan da korisnik dobije potvrdu o vjerodostojnosti i dokaz o autentičnosti fotografije.

Također, Verified by Pi će omogućava korisnicima društvenih mreža i online servisa, kod kojih je fotografija jedan od osnovnih načina komunikacije (Instagram, Facebook, Tinder, TripAdvisor, AirBnb, Booking i mnogi drugi) da konačno dobiju pravu informaciju gledaju li u realnu ili obrađenu sliku. A u okviru istog projekta, ali ponajprije namijenjena poslovnim korisnicima je i nova verzija aplikacije koja osim provjere fotografija omogućava i provjeru vjerodostojnosti dokumenata (ugovora, memoranduma, faktura…).

U cilju povećanja sigurnosti, ovaj projekt je realiziran je kao distribuirani sustav i zasnovan je na blockchain tehnologiji, odlično je optimiziran kad je posrijedi veličina, hardverska zahtjevnost i potrošnja baterije, pa je aplikaciju moguće upotrebljavati i na starijim modelima mobilnih telefona.

Projekt je kreirao tim profesionalaca sa dugogodišnjim programerskim iskustvom koji djeluje u sklopu tvrtke Tehnološko Partnerstvo iz Beograda.

Aplikaciju se može besplatno preuzeti sa Google Play Store dućana. Više informacija na: www.verifiedbypi.com